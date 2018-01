Segurança debaixo das traves, conheça os nomes do Vasco para a posição

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

No mundo do futebol um dito é certo: todo bom time começa por um bom goleiro. Neste quesito o Vasco da Gama não decepciona e é bem representado por Martín Silva debaixo das traves. Conheça as opções do cruzmaltino para a posição.

Martín Silva

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

Martín Silva dispensa apresentações, é unanimidade no elenco do Vasco desde que chegou ao clube em 2014. Apesar de ter vivido uma temporada de altas e baixas e com constantes críticas por parte da torcida, o goleiro continua sendo titular absoluto na equipe e querido pelos vascaínos. Ao todo são 196 partidas defendendo o Vasco da Gama. Vale lembrar que o paredão servirá a seleção uruguaia em Junho pela Copa do Mundo na Rússia.

Gabriel Félix



Foto: Paulo Fernandes/Vasco

Gabriel Félix dividiu opiniões da torcida do cruz-maltino durante as três partidas que disputou pelo profissional no Brasileirão de 2017. Com o empréstimo de Jordi para o Tractor Sazi, do Irã, o jovem goleiro conquistou a reserva e disputará a vaga como substituto de Martín Silva em função da Copa da Rússia. Aos 22 anos, o arqueiro vascaíno chama atenção negativa devido o seu peso para a posição.

João Pedro

Foto: Paulo Fernandes/Vasco



Cotado como o próximo a assumir o posto de Martín Silva, João Pedro, camisa 1 do sub-20 foi integrado ao profissional como terceiro goleiro. João chamou atenção dos dirigentes do Vasco após sofrer oito gols, cinco deles marcados por Caio Monteiro, quando ainda defendia o Bangu e, posteriormente assinou com o gigante da Colina. A jóia vascaína se destacou na base pela facilidade em pegar pênaltis e por brilhar na final do Campeonato Carioca sub-20 sendo um dos heróis da garotada. Promessa do time, o jovem lutará para conquistar uma vaga na ausência do goleiro titular.