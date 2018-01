Da água para o vinho: Zé Ricardo é a esperança no Vasco por um 2018 positivo

Nem o vascaíno mais confiante diria, no início de 2017, que o time disputaria neste ano a Libertadores da América. Era consenso geral que o Vasco passaria mais uma temporada tentando apenas se manter na Série A do Brasileirão. No entanto, o cenário mudou com a chegada de Zé Ricardo em agosto.

Treinador da base vascaína no futsal em quatro oportunidades, o comandante assumiu o time profissional de futebol com a equipe ocupando a 15ª posição na tabela, brigando para se distanciar da zona de rebaixamento. Estudos, bom relacionamento com jogadores e aplicação tática foram os trunfos de Zé para colocar o Vasco na Libertadores.

A troca Milton Mendes-Zé Ricardo também foi sentida no aspecto pessoal. Com o ex-treinador, eram constantes as reclamações por parte dos jogadores, tanto por conta dos treinamentos quanto pela relação entre ambos; assim como demonstrado no Flamengo, Zé sempre foi um técnico de boa relação com seus atletas. No Vasco não foi diferente.

Adepto do jogo posicional - ideia de que o posicionamento correto dos jogadores é o ponto de partida para realizar os ataques e defesas, posicionados numa determinada região do campo, Zé Ricardo solidificou o frágil sistema defensivo vascaíno, transformando o setor em um dos melhores ao final da temporada passada: no total, foram 16 jogos do Vasco sob o comando do treinador, com sete vitórias, sete empates e apenas duas derrotas.

Boa relação de Zé com jogadores foi trunfo para crescimento do Vasco em 2017; agora, treinador convive com debandada do elenco | Foto: Paulo Fernandes/Vasco

Em meio a indefinição política, Zé convive com saídas de jogadores importantes

O desafio para 2018 já não seria fácil para Zé Ricardo. Com crise política afetando diariamente a pré-temporada vascaína, o treinador convive com saídas de jogadores importantes em 2017, como Anderson Martins e Matheus Vital.

Setor que mais melhorou desde a chegada de Zé, a defesa tem sido a mais afetada com a saída de atletas. Além de Anderson, os zagueiros Paulão e Rafael Marques e os laterais Gilberto e Madson se despediram da Colina Histórica; Yago Pikachu e Rafael Galhardo são as opções para a lateral-direita. Em recuperação de uma grave lesão no joelho, o lateral-esquerdo Ramon só deve voltar no meio do ano. Até lá, Henrique é a única opção para o setor.

Até o momento, Breno é o "xerife" da zaga vascaína, que ainda conta com o jovem Ricardo. Goleiro e ídolo, Martín Silva segue no clube, mas perderá boa parte da temporada para defender o Uruguai na Copa do Mundo.

Outro que deixou o Vasco foi o volante Jean. Emprestado pelo Corinthians, o jogador retornou ao Timão em 2018; por outro lado, Wellington, que se destacou em 2017, foi mantido e o clube carioca contratou o argentino Desábato para a posição.

A indefinição política no Vasco, que já perdura meses, está com dias contados. Enfim, Eurico Miranda, derrotado nas últimas eleições pelo candidato Julio Brant, deu indícios de que não continuará na briga pelo cargo de presidente.

"Oficialmente, da minha parte, sobre a reunião de sexta (que definirá o presidente) no Conselho: todas as providências foram tomadas. Eu, como já tinha dito antes, não sou candidato. E não tenho mais responsabilidade sobre nada aqui", disse Eurico em coletiva na última quarta (17).

Com a confirmação de Brant, Zé poderá sentar com o novo presidente para discutir novas contratações, detalhes financeiros do Vasco e o que pode ser feito para que a equipe alvinegra tenha um 2018 positivo.

O primeiro passo será dado nesta quinta-feira (18), contra o Bangu às 19h30 com portões fechados em São Januário, pelo Campeonato Carioca. A expectativa é que Zé poupe alguns jogadores visando a estreia na pré-Libertadores, que acontece no próximo dia 31 contra o Universidad Concepcíon (CHI); o confronto de ida acontece no Chile às 21h45 (horário de Brasília).