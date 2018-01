Vasco decepciona em estreia e é derrotado pelo Bangu; confira as notas

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

Estreando pela Taça Guanabara, o Vasco enfrentou, nesta quinta-feira (18), o Bangu em São Januário. A partida foi realizada com portões fechados e terminou com a derrota do Vasco por 2-0 em noite apagada do meio-campo e do ataque cruzmaltino.

Confira as notas da VAVEL Brasil para os jogadores

Martín Silva - 6.5, apesar dos gols sofridos, evitou um vexame ainda maior e fez boas defesas em finalizações de Rodney e Everton Sena, já na segunda etapa de partida. Melhor jogador do Vasco na partida.

Pikachu - 5.5, teve bom início de jogo, mas decaiu muito na segunda etapa e perdeu a bola que originou o segundo gol do Bangu.

Luiz Gustavo - 6, enquanto esteve em campo Luiz fez boa partida e demonstrou tranquilidade. Jogador teve bons lances com a bola nos pés e fez interceptações cruciais.

Desábato - 5, entrou já no segundo tempo e teve pouca participação no jogo. Teve bons momentos e esteve mal posicionado em outras oportunidades, falta ritmo de jogo.

Ricardo - 5.0, perdido em algumas situações tomou drible humilhante de Everton Sena no final da partida para completar sua atuação desesperada e afoita.

Henrique - 5, ofensivamente contribuiu bem para a produção (ou tentativa dela) da equipe. Defensivamente foi fraco e deixou espaços. Falhou no lance do primeiro gol.

Wellington - 4, assim como Henrique, falhou no Lance do primeiro gol e demonstrou displicência na marcação.

Caio Monteiro - 5, até tentou, mas não conseguiu mudar a partida.

Evander - 5.5, teve boa oportunidade no primeiro tempo com um cabeceio da entrada da área e foi só, não comprometeu.

Andrey - SEM NOTA, entrou no final e não teve tempo para se comprometer de maneira positiva ou negativa com o jogo

Nenê - 4, tentou nos primeiros minutos do jogo e depois viveu de lampejos, muito pouco para um jogador com a responsabilidade que tem. Foi expulso nos últimos minutos da partida por reclamação.

Wagner - 5, fraco na criação esteve sumido por boa parte do jogo.

Guilherme Costa - SEM NOTA, entrou no final e não teve tempo para se comprometer de maneira positiva ou negativa com o jogo.

Paulinho - 6, principal jogador de linha da equipe buscou criar chances individuais no primeiro tempo, não teve o mesmo desempenho após torcer o tornozelo na segunda etapa.

Rios - 5, muito fraco, esteve sumido assim como boa parte do ataque vascaíno.

Paulo Vitor - SEM NOTA, entrou no final e não teve tempo para se comprometer de maneira positiva ou negativa com o jogo.

Bangu - 8, esteve compacto durante boa parte do jogo, tranquilo e forte nos ataques, coerente no sistema defensivo. Destaque para o goleiro Célio Gabriel que salvou a equipe em diversos momentos e para o meia Rodney que fez o primeiro gol e participou ativamente no segundo.