Decepcionado, Martín Silva lamenta briga política no Vasco: "Dói"

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Derrota que não atrapalha planejamento. É esse, pelo menos, o pensamento do capitão e goleiro vascaíno, Martín Silva que, na derrota para o Bangu por dois a zero, na última quinta-feira (18), em São Januário pelo Campeonato Carioca, disse que a temporada se concentra no principal torneio entre continentes mas que o calendário do Estadual está mais prejudicando do que ajudando qualquer jogador, por conta da incompatibilidade das datas. Além disso, o arqueiro cruzmaltino explicou sobre a falta de entrosamento com a chegada de reforços e a chegada de garotos da base

"Creio que não. É o contrário. A gente está se preparando para lá na frente. Libertadores, a temporada toda, não podemos desanimar no primeiro jogo do ano, valendo o Estadual que começa há 15 dias de você começar a treinar. Ou seja, gente que faz o planejamento do Carioca, claramente não pensa no jogador, porque agora no início da temporada, é jogo de quinta à domingo, não tem como."

"Por isso que muitos times não estão dando prioridade, não por desrespeitar o Estadual mas porque você tem que planejar a temporada toda. Hoje o time estava cansado, seguiu cansado e desendrosado. Muito jogador da base, que nunca tinha jogado junto, estrearam dois zagueiros e ainda tem jogador que está saindo e que está chegando, ainda estamos assim. E hoje digo que parecia um clima de jogo amistoso, a gente jogou sem o apoio da torcida e a direção do clube e isso, obviamente, favoreceu diretamente", disse o capitão vascaíno.

Nesse último quesito, Martín ainda falou sobre o embróglio jurídico no Gigante da colina. O goleiro comentou sobre as notícias que eram passadas aos jogadores, com relação à quem está, de fato, no comando do Clube, se o jogo contra o Bangu iria acontecer ou não e até com rumores de que a direção, seja ela qual for, não teria um planejamento sobre as viagens para os jogos da Libertadores, torneio esse que o Vasco não disputa há anos e que conquistou de forma heróica, dependendo apenas das próprias forças.

"Claro que estamos incomodados porque ontem a gente ficou sabendo de um monte de coisas. Não sabia se ia ter jogo ou se não ia ter, se era com portões fechados, que prejudica a gente e ninguém havia passado nada pra gente, e a gente fica em casa com essa dúvida se joga ou não joga, aonde joga. Ontem não sabia se tinha três administradores e ninguém se passava por responsável, fica sabendo que ainda não tem passagens e não sabe se vai ter passagem para disputar a Libertadores. E a gente sabe o quanto sofreu para ganhar essa vaga na Copa (Libertadores), que o clube não disputa há muito tempo. Então isso dói, claro que dói, sabendo que a gente está se dedicando ao máximo na pré-temporada, está sendo muito profissional e com salário atrasado, e nunca separamos nada. Sempre lutamos e muito enquanto continua passando o tempo e não temos uma resposta, e ainda com essa briga política. Hoje tem que parabeniza Bangu que está se preparando há muito tempo para esse jogo e a gente tem que pensar lá na frente e sabemos está chegando muito jogador que vai mudar a cara do Vasco", finalizou Martín.

O Vasco da Gama agora se concentra para enfrentar o Nova Iguaçu no domingo (21) às 17h pelo Campeonato Carioca. Dez dias depois (31), o Cruzmaltino disputa a sua primeira partida na Libertadores da América, contra o Universidad Concepción, do Chile.