Vasco x Nova Iguaçu AO VIVO hoje na Taça Guanabara 2018

Seja muito bem vindo torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Estamos de volta para mais um tempo real do Vasco da Gama que encara, neste domingo, o Nova Iguaçu, pela segunda rodada da Taça Guanabara 2018. Venha conosco!

O PALCO: Ainda sem a presença da torcida devido aos problemas políticos que cercam o clube, São Januário receberá a partida com os portões fechados.

Vasco da Gama

ÚLTIMA PARTIDA: Na partida de estreia do clube na competição o cruzmaltino foi apático, não mostrou bom futebol e sofreu contra o Bangu em pleno São Januário. A equipe foi derrotada por 2-0.

AUSÊNCIAS: Nenê, expulso por reclamação não está disponível para a partida. Além dele, Luiz Fabiano e Breno - lesionados - também são ausências confirmadas para a partida deste domingo.

DESTAQUE: Com a ausência de Nenê fica com o jovem Paulinho a responsabilidade ofensiva do Gigante da Colina.

Nova Iguaçu

ÚLTIMA PARTIDA: Diferente do seu adversário neste domingo o Nova Iguaçu conseguiu somar pontos na primeira rodada. A equipe empatou com a Cabofriense e conquistou um ponto.

AUSÊNCIAS: -

DESTAQUE: Após ter marcado o gol que garantiu o acesso do Vasco na série B de 2009 o atacante Adriano rodou pelo mundo da bola e vai enfrentar seu ex-time pela primeira vez. O matador fez o único gol da equipe na competição, até o momento.