Resultado do jogo Vasco x Nova Iguaçu na Taça Guanabara 2018 (4-2)

FIM DE JOGO: encerramos a transmissão por aqui, agradecendo a todos que acompanharam lance a lance o confronto entre Vasco 4 x 2 Nova Iguaçu pelo Carioca. Fiquem ligados para mais detalhes na VAVEL Brasil!! Grande abraço a todos!

FIM DE JOGO: o time de Zé Ricardo volta a campo nesta quarta-feira (24) contra a Cabofriense às 17h, em Bacaxá; já o Nova Iguaçu enfrenta o Volta Redonda em casa, também na quarta, às 16h30

FIM DE JOGO: com o resultado, o Vasco sobe duas posições e agora é o terceiro do Grupo B, com três pontos; o Nova Iguaçu é o quinto, vice-lanterna, com um ponto

48' FIIIIIIIIM DE JOGO EM SÃO JANUÁRIO!! Vasco vence o Nova Iguaçu por 4 a 2 e consegue os primeiros pontos no Campeonato Carioca

45' Teremos três minutos de acréscimo em São Januário

42' Cruzamento perfeito de Wagner na cabeça de Andrey, que só escorou para o fundo das redes

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!! Andrey amplia para o Vasco

42' Vamos chegando ao fim de jogo em São Januário

36' Pikachu aproveita bobeada da zaga adversária e só tira do goleiro Jefferson

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!! Yago Pikachu recoloca o Vasco na frente

35' SUBSTITUIÇÃO DUPLA NO NOVA IGUAÇU: saem Wescley e Caio Cezar para as entradas de Ronan e Vinicius Matheus

32' SUBSTITUIÇÃO DUPLA NO VASCO: saem Andrés Rios e Desábato para as entradas de Bruno Paulista e Paulo Victor

31' De cabeça, Bruno Smith completa cruzamento nas costas de Galhardo e empata em São Januário

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NOVA IGUAÇU! Bruno Smith empata para o Nova Iguaçu

29' UHHHH! Adriano finaliza a distância e obriga mais uma boa defesa de Martin Silva

25' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO: sai Evander para a entrada de Andrey

25' UHHHHH! Adriano chega após contra-ataque, mas é desarmado por Ricardo na entrada da área

21' SUBSTITUIÇÃO DUPLA TAMBÉM NO NOVA IGUAÇU: saem Robinho e Daniel para as entradas de Bruno Smith e Wallace

20' PARADA TÉCNICA EM SÃO JANUÁRIO!

19' SUBSTITUIÇÃO DUPLA NO VASCO: saem Paulinho e Wellington para as entradas de Caio Monteiro e Rafael Galhardo

19' VASCO PRESSIONA! Wagner cruza rasteiro e a bola passa por toda a área; na sobra, Henrique também cruza, mas a zaga afasta

16' Após cobrança de escanteio, Murilo supera Evander e cabeceia para o fundo das redes

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NOVA IGUAÇU! Murilo diminui para os visitantes

12' UHHHH! Mais uma vez Martin Silva salva o Vasco; Murilo cobra falta forte da entrada da área, obrigando a defesa do goleiro uruguaio

06' Vasco tem boa chance no contra-ataque, mas Paulino demora muito e o chute é bloqueado pela defesa do Nova Iguaçu

04' UHHHHHH! Wagner solta o pé da entrada da área, mas a finalização sai por cima; lance arrancou elogios do Zé Ricardo

01' SUBSTITUIÇÃO NO NOVA IGUAÇU! Sai Jonathan para a entrada de Vinícius Paquetá

00' BOLA VOLTA A ROLAR PARA O SEGUNDO TEMPO DE VASCO 2 X 0 NOVA IGUAÇU!

INTERVALO: momento da comemoração de Andrés Rios, que marcou o segundo gol vascaíno no jogo | Foto: Paulo Fernandes/Vasco

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO EM SÃO JANUÁRIO! Com atuação sólida, Vasco vai vencendo o Nova Iguaçu por 2 a 0, com gols de Evander e Andrés Rios

40' Primeiro tempo vai se aproximando do fim com o Vasco em boa vantagem no placar

33' MARTIN SILVAAAA!! Paulo Henrique cobra falta em direção ao gol, Murilo cabeceia para ótima defesa do goleiro vascaíno, impedindo o 2 a 1 no placar

30' Adriano tenta bater cruzado, mas finalização acerta a rede pelo lado de fora

27' Mais uma vez, Henrique brilha pela esquerda e cruza na medida para o camisa 9, que só escora na pequena área; 2 a 0 para o Vasco

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!!!! Andrés Rios amplia o marcador em São Januário

22' UHHHHH! Depois da parada técnica, Vasco leva perigo com falta cobrada por Wagner, defendida por Jefferson

20' PARADA TÉCNICA EM SÃO JANUÁRIO!

16' Cruzamento perfeito de Henrique na cabeça de Evander, que abre o placar para os donos da casa; 1 a 0 Vasco contra o Nova Iguaçu

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!!!! Evander abre o placar em São Januário

15' UHHHH! Agora é a vez do Vasco chegar com Paulinho, que finaliza raspando a trave direita de Jefferson

08' UHHHH! Visitantes chegam primeiro com Adriano; atacante finaliza de longe e obriga ótima defesa de Martin Silva

06' Equipes pecam muito e erram passes curtos

05' Cinco minutos de jogo e a partida segue truncada no meio-campo; Vasco trabalha a bola tentando achar espaços na defesa adversária

00' BOLA ROLANDO PARA VASCO X NOVA IGUAÇU!

16:46 | Vasco aquecendo no gramado de São Januário

16:26 | Pela segunda vez no Carioca, São Januário terá portões fechados

16:24 | No banco de reservas, os visitantes têm a disposição: Luis Henrique; Raphael Neuhaus, Wallace, Vinícius, Ronan, Iuri Pimentel, Dieguinho, Vinícius Paquetá e Bruno Smith

16:20 | Já o Nova Iguaçu vai a campo com: Jefferson; Daniel, Raphael Azevedo, Murilo Henrique e Lucas; Wescley, Paulo Henrique e Caio Cezar; Robinho, Jonathan e Adriano

16:18 | No banco de reservas, Zé Ricardo tem a disposição: G.Félix, Luiz Gustavo, Alan Cardoso, Bruno Cosendey, Bruno Paulista, Rafael Galhardo, Andrey, Guilherme, Paulo Vitor e Caio Monteiro.

16:15 | O Vasco vai a campo em São Januário com: Martín Silva; Pikachu, Erazo, Ricardo e Henrique; Wellington, Desábato, Wagner, Evander e Paulinho; Andrés Ríos.

16:15 | VAMOS ÀS ESCALAÇÕES!

16:13 | Boa tarde, amigos da VAVEL Brasil! Acompanhem a partir de agora o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu, pela segunda rodada da Taça Guanabara; bola rola a partir das 17h

Seja muito bem vindo torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Estamos de volta para mais um tempo real do Vasco da Gama que encara, neste domingo, o Nova Iguaçu, pela segunda rodada da Taça Guanabara 2018. Venha conosco!

O PALCO: Ainda sem a presença da torcida devido aos problemas políticos que cercam o clube, São Januário receberá a partida com os portões fechados.

Vasco da Gama

ÚLTIMA PARTIDA: Na partida de estreia do clube na competição o cruzmaltino foi apático, não mostrou bom futebol e sofreu contra o Bangu em pleno São Januário. A equipe foi derrotada por 2-0.

AUSÊNCIAS: Nenê, expulso por reclamação não está disponível para a partida. Além dele, Luiz Fabiano e Breno - lesionados - também são ausências confirmadas para a partida deste domingo.

DESTAQUE: Com a ausência de Nenê fica com o jovem Paulinho a responsabilidade ofensiva do Gigante da Colina.

Nova Iguaçu

ÚLTIMA PARTIDA: Diferente do seu adversário neste domingo o Nova Iguaçu conseguiu somar pontos na primeira rodada. A equipe empatou com a Cabofriense e conquistou um ponto.

AUSÊNCIAS: -

DESTAQUE: Após ter marcado o gol que garantiu o acesso do Vasco na série B de 2009 o atacante Adriano rodou pelo mundo da bola e vai enfrentar seu ex-time pela primeira vez. O matador fez o único gol da equipe na competição, até o momento.