Vasco x Nova Iguaçu AO VIVO hoje na Taça Guanabara 2018 (1-0)

22' UHHHHH! Depois da parada técnica, Vasco leva perigo com falta cobrada por Wagner, defendida por Jefferson

20' PARADA TÉCNICA EM SÃO JANUÁRIO!

16' Cruzamento perfeito de Henrique na cabeça de Evander, que abre o placar para os donos da casa; 1 a 0 Vasco contra o Nova Iguaçu

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!!!! Evander abre o placar em São Januário

15' UHHHH! Agora é a vez do Vasco chegar com Paulinho, que finaliza raspando a trave direita de Jefferson

08' UHHHH! Visitantes chegam primeiro com Adriano; atacante finaliza de longe e obriga ótima defesa de Martin Silva

06' Equipes pecam muito e erram passes curtos

05' Cinco minutos de jogo e a partida segue truncada no meio-campo; Vasco trabalha a bola tentando achar espaços na defesa adversária

00' BOLA ROLANDO PARA VASCO X NOVA IGUAÇU!

16:46 | Vasco aquecendo no gramado de São Januário

16:26 | Pela segunda vez no Carioca, São Januário terá portões fechados

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

16:24 | No banco de reservas, os visitantes têm a disposição: Luis Henrique; Raphael Neuhaus, Wallace, Vinícius, Ronan, Iuri Pimentel, Dieguinho, Vinícius Paquetá e Bruno Smith

16:20 | Já o Nova Iguaçu vai a campo com: Jefferson; Daniel, Raphael Azevedo, Murilo Henrique e Lucas; Wescley, Paulo Henrique e Caio Cezar; Robinho, Jonathan e Adriano

16:18 | No banco de reservas, Zé Ricardo tem a disposição: G.Félix, Luiz Gustavo, Alan Cardoso, Bruno Cosendey, Bruno Paulista, Rafael Galhardo, Andrey, Guilherme, Paulo Vitor e Caio Monteiro.

16:15 | O Vasco vai a campo em São Januário com: Martín Silva; Pikachu, Erazo, Ricardo e Henrique; Wellington, Desábato, Wagner, Evander e Paulinho; Andrés Ríos.

16:15 | VAMOS ÀS ESCALAÇÕES!

16:13 | Boa tarde, amigos da VAVEL Brasil! Acompanhem a partir de agora o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu, pela segunda rodada da Taça Guanabara; bola rola a partir das 17h

Seja muito bem vindo torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Estamos de volta para mais um tempo real do Vasco da Gama que encara, neste domingo, o Nova Iguaçu, pela segunda rodada da Taça Guanabara 2018. Venha conosco!

O PALCO: Ainda sem a presença da torcida devido aos problemas políticos que cercam o clube, São Januário receberá a partida com os portões fechados.

Vasco da Gama

ÚLTIMA PARTIDA: Na partida de estreia do clube na competição o cruzmaltino foi apático, não mostrou bom futebol e sofreu contra o Bangu em pleno São Januário. A equipe foi derrotada por 2-0.

AUSÊNCIAS: Nenê, expulso por reclamação não está disponível para a partida. Além dele, Luiz Fabiano e Breno - lesionados - também são ausências confirmadas para a partida deste domingo.

DESTAQUE: Com a ausência de Nenê fica com o jovem Paulinho a responsabilidade ofensiva do Gigante da Colina.

Nova Iguaçu

ÚLTIMA PARTIDA: Diferente do seu adversário neste domingo o Nova Iguaçu conseguiu somar pontos na primeira rodada. A equipe empatou com a Cabofriense e conquistou um ponto.

AUSÊNCIAS: -

DESTAQUE: Após ter marcado o gol que garantiu o acesso do Vasco na série B de 2009 o atacante Adriano rodou pelo mundo da bola e vai enfrentar seu ex-time pela primeira vez. O matador fez o único gol da equipe na competição, até o momento.