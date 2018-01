Segunda rodada da Taça Guanabara: tudo que você precisa saber sobre Vasco x Nova Iguaçu

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

O Gigante da Colina entra em campo neste domingo (21) diante do Nova Iguaçu em busca da primeira vitória no ano. Em um momento político conturbado, a equipe tenta dar pelo menos alguma alegria ao seu torcedor. O Vasco iniciou sua campanha com derrota diante do Bangu, por 2 a 0, também em São Januário e assim como neste domingo, o jogo foi com portões fechados.



O que vale?



Para o cruz-maltino além de valer a primeira vitória na temporada, um resultado positivo daria um alívio e diminuiria um pouco a pressão sobre a equipe, visando a estreia do time na Copa Libertadores no fim do mês. Também é possível que caras novas debutem pelo time neste jogo. Como perdeu a primeira partida do Campeonato Carioca, o Vasco é o penúltimo colocado do Grupo B, ao lado do Volta Redonda. Uma vitória poderia 'animar' a torcida para apoiar o time nos próximos jogos, principalmente pela Pré Libertadores.

Para o lado do Nova Iguaçu além da vitória em cima de um grande, seria igualmente o primeiro triunfo da equipe no campeonato, já que na estreia ficou no 1 a 1 contra a Cabofriense.



Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Escalações prováveis



Vasco: Martín Silva; Yago Pikachu (Rafael Galhardo), Luiz Gustavo, Ricardo Graça (Erazo) e Henrique; Wellington, Evander, Guilherme Costa e Wagner; Paulinho e Andrés Ríos. Técnico: Zé Ricardo.

Suspensos: Nenê.



Nova Iguaçu: Jefferson; Daniel Damião, Raphael Azevedo e Murilo Henrique, Lucas; Paulo Henrique, Caio Cezar, Jonathan e Dieguinho; Wescley e Adriano. Técnico: Edson Souza.

Suspensos: Ninguém.



Arbitragem



Para este jogo, Rodrigo Carvalhaes de Miranda será o árbitro, auxiliado por Thiago Rosa de Oliveira e Daniel de Oliveira Alves Pereira, assistentes número 1 e 2, respectivamente.

Este jogo terá transmissão em tempo real pela VAVEL Brasil. Fique ligado!