Recordar é viver: Vasco e Nova Iguaçu tem histórico pequeno de confrontos

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Com um acervo pequeno de confrontos, Vasco da gama e Nova iguaçu se enfrentam neste domingo (21) às 17h, em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Expresso da vitória tenta conquistar sua primeira vitória depois de perder, na primeira rodada, para o Bangu, por dois a zero. A laranja mecânica da baixada fluminense vem de um empate, de um a um, com a Cabofriense. Apesar de ser uma instituição bastante conhecida por revelar jogadores para os grandes clubes do Rio de Janeiro e do Brasil, o orgulho da baixada não chega a ser um clube trigenário, até o momento. E, por isso, o histórico dos jogos não é vasto.

Histórico de jogos

Vasco e Nova iguaçu se enfrentaram oito vezes. O Gigante da colina venceu cinco delas, empatou uma e perdeu duas vezes para o time da baixada. Foram 19 gols marcados pelos Cruzmaltinos contra dez marcados da Laranja mecânica da baixada. A maior vitória vascaína foi em casa, com uma goleada de cinco a um, dentro de São Januário, pelo Carioca de 2015. Fora de casa, o Expresso da vitória venceu por quatro a dois, no Giulite Coutinho, em 2006, pelo Estadual. Do outro lado, o time de laranja se orgulha de dois confrontos. Em 2011, o Orgulho da baixada venceu o Cruzmaltino por três a dois. Passados dois anos, em 2013, o Carrossel da baixada venceu o Vasco por dois a zero. O único empate entre as equipes aconteceu em 2014, no Estádio Jânio Moraes, o Laranjão, por um a um.

Esperança da Laranja mecânica

(Foto: Bernardo Gleizer/NIFC) Adriano (centro) comemorando seu único gol até o momento com os companheiros

O atacante de 36 anos é um dos protagonistas do time para o Campeonato Carioca. Além disso a torcida do Carrossel da baixada espera que o veterano se espelhe em atuações passadas para ajudar o Nova iguaçu na campanha do Estadual. Na melhor de suas temporadas, Adriano defendia o Gamba Osaka, do Japão, em 2011 e anotou 12 gols em 15 jogos. Na temporada seguinte, o atleta defendeu o El Jaish SC, do Catar, e marcou 18 gols em 20 jogos. Apesar do início recente do Estadual, o goleador foi o autor do gol que colocou o time da baixada a frente do Vasco, até o momento. Ambos ocupam a quarta e a quinta colocação, respectivamente.