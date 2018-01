Zé Ricardo avalia vitória diante do Nova Iguaçu: “Três pontos que nos dão tranquilidade para trabalhar"

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Após a estreia ruim diante do Bangu na última quarta-feira (17), o Vasco da Gama deu alegrias ao seu torcedor, mesmo que não presente em São Januário, na tarde deste domingo (21). A vitória por 4 a 2 frente ao Nova Iguaçu serviu para Zé Ricardo e o elenco perceberem, que mesmo em início de trabalho, o Vasco deve seguir um caminho neste Estadual.

Com gols de Evander, Andrés Ríos, Yago Pikachu e Andrey, o Gigante despachou o adversário da Baixada Fluminense, mesmo após passar certos problemas dentro da partida. Após abrir 2 a 0 no marcador, os mandantes “tiraram o pé” do acelerador e viram o Laranjão empatar o confronto. Mas em falhas individuais, quando era melhor no jogo, o Nova Iguaçu cedeu espaços, aproveitados pelo cruzmaltino, que fechou com 4 gols sua segunda participação na edição 2018 do Estadual.

Na coletiva de imprensa pós jogo, o treinador da equipe, Zé Ricardo fez questão de destacar a evolução percebida por ele e por toda a Comissão Técnica, que avaliam o elenco como em melhor momento, se comparado à estreia contra o Bangu.

“A conquista dos três pontos foi importante para termos tranquilidade para trabalhar. Essa foi apenas a segunda partida na competição, mas já havia uma certa pressão, muito mais por tudo que cercava o clube. Continuamos encarando esses jogos como preparação para a estreia em Concepción. Houve uma melhora em relação ao jogo contra o Bangu, em especial no primeiro tempo. Tivemos momentos bons na partida e erramos algumas coisas, mas esperamos consertar em breve. Vamos pensar agora na partida de quarta-feira em Bacaxá. Iremos procurar dar ritmo aos atletas que precisam”, analisou o comandante.

Embora sem Nenê, o principal atleta da equipe, que foi expulso na primeira partida do ano, o Vasco teve destaque no meio de campo, mas a principal novidade da equipe foi Erazo. O Equatoriano contratado para substituir Anderson Martins, vendido ao São Paulo, estreou nesta tarde e, aos olhos do professor, foi bem. Zé analisou a atuação do zagueiro, que atuou durante os 90 minutos do jogo.

“Fiquei feliz pela estreia dele. Teve um ano de 2017 bastante difícil. Certamente quer recuperar seu espaço no cenário brasileiro e na Seleção do Equador. Acredito que encontrou um lugar para recuperar seu futebol. O Vasco também encontrou um atleta que pode dar bons frutos na temporada. A experiência dele será muito importante para nós. O quarto gol que marcamos hoje veio para coroar a dedicação do Andrey. Ele vem em busca desse primeiro gol no profissional tem um tempo. Acredito ainda que, com mais confiança, ele vai render ainda mais”, finalizou o treinador vascaíno.

O Vasco agora terá pela frente a equipe da Cabofriense, na próxima quarta-feira (24), às 17h (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara 2018. O horário da partida se deve ao fato de que o local do jogo, Bacaxá, casa do Boa Vista, não tem condições de receber partidas noturnas.