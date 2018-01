David Jackson volta, Lucas Mariano tem grande atuação e Vasco vence o Minas pelo NBB

Parece que a turbulência política realmente estava afetando as atuações dos vascaínos pelo NBB. Na semana marcada pela posse do novo presidente do clube, Alexandre Campello, Vasco conta com a volta do norte-americano David Jackson, Lucas Mariano e Nezinho mortais nos arremessos de três pontos e uma noite tenebrosa do ataque da equipe do Minas. Jogando na Arena Olímpica, na Barra da Tijuca, os mandantes venceram o duelo por 70 a 54.

Segundo o vice-presidente de quadra e salão, Fernando Ferreira, os salários dos atletas, com atrasos de ao menos três meses, serão regularizados até o início de fevereiro. Nesta terça-feira (23), membros da diretoria do clube se reuniram com David Jackson, que estava afastado há algumas partidas, expressaram suas intenções para o restante da temporada e conseguiram convencer o ala-armador norte-americano a reintegrar a equipe, começando a partida contra o Minas no banco de reservas.

Após três derrotas seguidas, o Vasco via o Joinville encostar na classificação e o Basquete Cearense se afastar, na décima posição. A vitória do Gigante da Colina pode representar um novo fôlego para a equipe, que mesmo com bons nomes, continua oscilando na competição e não empolgando o torcedor, já tão desanimado com o cenário político do clube.

No próximo sábado (27), às 14h, Vasco e Flamengo disputarão mais um clássico pelo NBB. No primeiro turno, há poucas semanas, vitória dos Flamenguistas com direito a atuação memorável de Marcelinho Machado. Já o Minas receberá o Campo Mourão, na segunda-feira (29), às 19h.

Vascaínos abrem boa vantagem já no primeiro quarto, controlam bem a partida e, sem tantos sustos, garantem a vitória

Mesmo com David Jackson à disposição, o técnico Dedé Barbosa mandou à quadra Gustavo, em boa fase, para jogar na posição 2. Ambas equipes começaram muito mal ofensivamente, chegando aos minutos finais do quarto com números baixíssimos no placar. Porém, em uma boa sequência de acertos, o Vasco logo abriu vantagem e fechou o período vencendo por 21 a 8.

No segundo quarto o nível da partida voltou a cair, com o Minas cortando apenas três pontos da vantagem dos vascaínos. No terceiro quarto, uma sequência incrível de arremessos de três pontos convertidos por Nezinho freou a reação dos mineiros, que mesmo vencendo o período, não conseguiram diminuir consideravelmente a vantagem dos mandantes.

Indo pro tudo ou nada, sob a batuta do norte-americano Rush, o Minas chegou a cortar a vantagem para cinco pontos, mas em ótima sequência de Lucas Mariano, em um ataque de cinco pontos, o Vasco voltou a ampliar a vantagem e apenas controlou o resultado até o final, garantindo a vitória e o fim da sequência de derrotas.

Destaques para Lucas Mariano, com 19 pontos e Nezinho, com 12 pontos e seis assistências, além do ótimo aproveitamento nos arremessos do perímetro.