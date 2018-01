Campeonato Carioca 2018: tudo sobre Cabofriense e Vasco da Gama

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

O Vasco da gama vai até Saquarema, na região dos lagos do Rio de janeiro, enfrentar a Cabofriense, em Bacaxá, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, casa do Boavista nesta quarta-feira (24) pela terceira rodada da Taça Guanabara, a primeira parte do Campeonato Carioca que é dividido em dois turnos. Caso haja um vencedor, o grupo B poderá sofrer algumas mudanças na parte de cima da tabela. Por exemplo, se o Vasco vencer a partida, o cruzmaltino fica com seis pontos e passará o Bangu, caso o mesmo seja derrotado pelo Flamengo, ocupando assim, a segunda colocação. Porém, caso a Cabofriense consiga os três pontos, o time de Saquarema sobe apenas uma posição, que está ocupada pelo seu adversário de hoje, e se mantém na terceira colocação, com seus quatro pontos.

Prováveis escalações

Vasco da gama

A equipe vem com um time misto por conta do planejamento para os próximos confrontos, clássico contra o Flamengo no fim de semana e o primeiro jogo da Libertadores contra o Unión Concepción, do Chile. Por isso, o esquema tático não muda, mas as peças sim. O técnico Zé Ricardo ainda sim prefere mesclar o time, com alguns jogadores rodados, para pegar ritmo o quanto antes, e garotos da base. Com isso, a escalação deverá ser: Gabriel Félix; Rafael Galhardo, Luiz Gustavo, Ricardo e Alan Cardoso; Bruno Paulista e Andrey; Rildo, Nenê e Guilherme Costa; Caio Monteiro. Quem ainda não tem previsão de entrar em campo são os jogadores Luis Fabiano e Ramon, que se recuperam de cirurgias. Kelvin e Breno já fazem trabalho de recondicionamento físico e transição para o campo.

Cabofriense

Depois de um empate, fora de casa, contra o Nova iguaçu e uma derrota para o Flamengo, também fora de casa, o time do técnico Antônio Carlos Roy tenta vencer pela primeira vez nesse Campeonato Carioca. Para isso, conta com algumas peças experientes no elenco para poder repetir um feito antigo do time da região dos lagos. O time de Saquarema não vence um time grande do Rio há 11 jogos, ou quatro anos. Porém, a última vitória foi justamente contra o Vasco, em 2014. De lá pra cá, foram dez derrotas e um empate. Para o jogo de hoje, a Cabofriense vem com a seguinte escalação: George; Leomir, Victor Silva, Leandro Euzébio, Airton; Levi, Kaká Mendes, Bruno Tubarão, Davi Ceará; Maranhão e João Carlos.

A partida será conduzida pelo árbitro Rodrigo Nunes de Sá. Seus auxiliares serão: Dibert Pedrosa Moises e João Luiz Coelho de Albuquerque. O Vasco e a Cabofriense já se enfrentaram 21 vezes em toda sua história. São 15 vitórias vascaínas contra apenas cinco do time alviverde e um empate. O cruzmaltino marcou 58 vezes contra o time de Saquarema que só balançou as redes do Gigante da colina em 18 oportunidades.