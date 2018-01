Buscando reforços para defesa Vasco acerta com zagueiro Werley do Coritiba

Foto: Divulgação/Coritiba

O Vasco da Gama acertou a contratação de Werley que estava no Coritiba, o jogador de 29 anos chega para a posição mais carente da equipe. A diretoria vascaína corre contra o tempo para inscrever seus jogadores até sexta-feira (26) na primeira fase da Copa Libertadores da América.



O Coritiba anunciou a saída de Werley oficialmente e o zagueiro realizou os exames nessa quinta-feira (25) e já assinou contrato com o Vasco. A ideia é de que o jogador já esteja disponível para encarar o Flamengo neste final de semana, pela Taça Guanabara.



O zagueiro foi o sétimo jogador do verdão que mais atuou no Campeonato Brasileiro com 2231 minutos em campo. Com 4 gols, foi o quarto atleta que mais marcou gols pela equipe na competição. Werley, apesar da fama de zagueiro trombador, cometeu poucas faltas (média de 0,6 por jogo).



Natural de Oliveira (MG), iniciou a carreira no Atlético-MG e passou por times de menor expressão do Rio como Boavista e América. Werley também teve passagens por Santos, Grêmio e Figueirense. Além, claro de defender as cores do Coritiba.