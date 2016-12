Resultado Vitória x Palmeiras pelo Brasileirão 2016 (1-2)

Atualiza o conteúdo

Fim de jogo. Vitória 1-2 Palmeiras. Verdão campeão Brasileiro em 2016 e o Leão escapa do rebaixamento.

Tiago Real entra no lugar de Zé Love

Mudança no Vitória: sai Cárdenas para entrada de Serginho.

Recomeça Vitória 1-2 Palmeiras.

Intervalo de Vitória 1-2 Palmeiras.

46' Gol do Palmeiras. Alecsandro vira o placar. Vitória 1-2 Palmeiras

38' Gol do Palmeiras foi anulado. Juiz marcou toque de mão do atacante Alecsandro.

24' Segue Vitória 1x1 Palmeiras

Meia de destaque em 2016, Tchê Tchê comentou sobre o ano de 2016: "Foi o melhor ano da minha vida, não só profissionalmente, mas no pessoal também, meu filho nasceu. A melhor coisa que tem é ser pai. Fico feliz pela fase que venho vivendo, tudo dando certo, então só tenho a agradecer".

O provável time misto do Palmeiras que vai a campo: Jaílson, João Pedro, Mina, Thiago Mendes, Fabrício; Tchê Tchê, Thiago Santos, Cleiton Xavier; Erik, Leandro Pereira, Alecsandro.

Férias. O Palmeiras já pensa em dias de descanso para focar de fato na temporada de 2017. O time chegou a Salvador neste sábado (10) com 19 atletas relacionados. Quatro deles da categoria de bases: Augusto, Artur, Matheus Lacovelli e Vitinho.

O Leão já foi definido por Argel. O time vai a campo com apenas dois desfalques: o zagueiro Victor Ramos e o atacante Kieza. Em seus lugares, Ramon substitui VR3 e o jovem David entra na vaga em aberto no setor ofensivo. As mudanças foram definidas no treino deste sábado (10). O time titular: Fernando Miguel; Diego Renan, Ramon, Kanú, Euller; Willian Farias, Marcelo, Cárdenas; Marinho, David e Zé Love.

Para Argel Fucks, o sentimento de agradecimento ficou evidente, ainda que o objetivo de fato não tenha sido alcançado: "Será um jogo difícil. O fato de o Palmeiras vir sem alguns titulares não significa facilidade. É um time altamente qualificado e esse time que vai nos enfrentar poderia estar muito bem representando o Palmeiras no Brasileiro".

O resultado positivo no Sul do país ainda não garantiu a permanência do Leão na Série A, mas o gol de Marinho acendeu totais esperanças de que no fim da 38° rodada, o Vitória esteja fora dos últimos quatro colocados. Um empate contra o Verdão será o suficiente para manter o time na elite em 2017. O Barradão neste domingo (11) será de casa cheia.

No primeiro turno, o Palmeiras venceu o Vitória por 2 a 1 no Allianz Parque.

Na rodada passada, ambas as equipes conseguiram resultado positivo. No domingo (27), o Palmeiras venceu a Chapecoense por 1 a 0 em casa e garantiu o título do Brasileirão. Na segunda seguinte, o Vitória foi até o Couto Pereira e bateu o Coritiba, também por 1 a 0.

Boa tarde, torcedor que escolhe VAVEL Brasil! A partir de agora, você acompanha conosco o jogo entre Vitória e Palmeiras, válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016. A partida será no Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador/BA.