Titular, goleiro Fernando Miguel renova com Vitória até 2018

Foto: Francisco Galvão/Vitória

O Vitória renovou com mais um atleta para a temporada de 2017. Após confirmar Willian Farias e Kanú, o goleiro Fernando Miguel acertou contrato com o clube baiano até o fim de 2018. No planos do clube, o camisa 1 já teve seu novo vínculo anunciado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quarta-feira.

O goleiro já havia dito em entrevista coletiva na semana que antecedeu o duelo contra o Palmeiras na última rodada do Brasileirão que estava encaminhando acerto com o clube baiano. Fernando declarou estar feliz em sua "segunda casa".

"Estou muito feliz por ter renovado com o Vitória, que é a minha segunda casa e o clube que me fez crescer como profissional e como pessoa. Sou um privilegiado por vestir essa camisa, que grandes jogadores já tiveram a oportunidade de defender. Espero continuar honrando esse manto para fazer um Vitória cada vez mais forte", disse o goleiro.

O arqueiro esteve em 41 partidas da equipe em 2016 e chegou a ostentar a braçadeira de capitão quando Willian Farias esteve ausente. O dia é de eleições no clube e o goleiroe stá atento ao que pode acontecer.

"Estamos de férias, mas não deixamos de acompanhar o que se passa no clube. Estou em uma expectativa muito grande para 2017. Tenho certeza que o Vitória entrará forte para fazer um grande ano, com títulos e grandes campanhas nas competições que disputar. Temos que estar preparados para as batalhas que teremos", completou.