Após evitar rebaixamento, Argel Fucks renova com Vitória para 2017

Foto: Francisco Galvão/Vitória

Após o fim do período eleitoral, que definiu a chefia no conselho deliberativo e que escolheu Ivã de Almeida como presidente, a diretoria do Vitória anunciou seu primeiro ato no futebol, que foi a renovação de Argel Fucks no comando técnico da equipe nesta quarta-feira (21). O vínculo do treinador irá até o final de 2017.

"Está fechado. Acabou de fechar", afirmou o diretor de futebol Sinval Ferreira. Além de Argel, o time baiano também confirmou a permanência do preparador físico Réverson Pimentel e do assistente técnico Glébson Lima, o galeguinho. O comandante não era o favorito para assumir de acordo com a nova diretoria.

Argel chegou ao Vitória em setembro para assumir o lugar de Vágner Mancini. O clube era apenas o 18° colocado no Brasileirão e corria sérios riscos de rebaixamento. Com Fucks e contando com boa fase de Marinho, o time baiano escapou da degola matematicamente na última rodada, com o empate do Internacional contra o Fluminense.

O Leão segue na preparação, agora com Argel Fucks tendo participação. Além do técnico, o Vitória já renovou com Fernando Miguel, Kanú e Willian Farias e anunciou o meio campista Uillian Corrêa como primeiro reforço para a temporada.