Monterrey-MEX acusa CBF de "faltar com a verdade" no caso Victor Ramos

Foto: Francisco Galvão/Vitória

A polêmica envolvendo a transferência de Victor Ramos parece estar longue de chegar ao fim, após duas tentativas do Internacional no STJD pedindo para a reabertura do caso e a acusação da CBF que o Inter teria falsificados provas para anexar no caso, hoje uma carta timbrada do Monterrey veio a público, nela o time mexicano se diz enganado pela CBF.

A carta foi supostamente emitida e entregue a Federação Mexicana de Futebol, já que o Monterrey não pode acionar diretamente a Federação Brasileira. O time mexicano teria sofrido uma multa de R$ 10 mil da FIFA por não cumprir obrigações estipuladas do Regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores da Fifa" no âmbito do TMS sobre o empréstimo de Victor Ramos ao Vitória.

Apesar dessa carta chegar a publico, o time mexicano ainda não se posicionou sobre a veracidade da mesma, nem o novo presidente, Duilio Davino como Luís Manuel Salvador, que está deixando o cargo se manifestaram.

Caso o clube mexicano confirme esta versão, ele acabará dando uma versão oposta ao que a CBF deu sobre o caso, que o Monterrey tinha o conhecimento de que a transferência teria sido feita de maneira nacional e não internacional. Confira um trecho da carta em que fala sobre este aspecto:

"A afirmação (da CBF, de que o Monterrey teria conhecimento sobre a transferência doméstica), sem dúvida, falta totalmente com a verdade e é notoriamente improcedente, porque a autorização que concedemos foi emitida com a finalidade específica de que foi apresentada para a Fifa, em virtude que o clube brasileiro Vitória havia nos informado que apresentaria uma instrução e solicitação, via sistema TMS, para obter a validation exception (um pedido de exceção à Fifa para que se aprovasse a inscrição de Victor Ramos, já que a janela mexicana estava fechada), que seria necessária para obter legalmente a habilitação do jogador para jogar neste país sul-americano", escreveu Antonio Gutiérrez.

Foto Reprodução Agência RBS