Presidente do Cruzeiro confirma ida do meia Gabriel Xavier por empréstimo ao Vitória

Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil

O planejamento das equipes no Brasil para 2017 seguem em andamento ainda em 2016. O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares confirmou nesta sexta-feira (23) o empréstimo do meia Gabriel Xavier ao Vitória para a temporada do ano que vem. Como parte do acordo, os baianos mandaram o atacante Nickson, de 19 anos de idade.

O jogador estava emprestado ao Sport, onde atuou em 2016. "Estamos usando o empréstimo do Vitória, trazendo de jogador de base do Cruzeiro, que pode ser de muito futuro, que é o Nickson. A gente está reformulando a base, com a base mantendo o profissional, com o acesso de alguns jogadores ao profissional, às vezes valorizando. Vamos deixando para o futuro e como elenco", afirmou o presidente do time mineiro.

O jogador atuou pelos dois times em 2015. No rubro negro pernambucano, Gabriel Xavier fez 42 partidas, anotando quatro gols, ajudando o Sport a permanecer na Série A do Brasileirão. Já Nickson subiu da base leonina em 2015. Neste ano, fez apenas sete jogos, marcando duas vezes. O atleta deve ser aproveitado no sub-20 do Cruzeiro.

Esta é a segunda contratação do Vitória anunciada após o fim dos jogos em 2016. Uillian Corrêr, também vindo por empréstimo do clube mineiro, foi o primeiro reforço.