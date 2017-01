Marinho frustra times brasileiros e aceitará proposta milionária do futebol chinês

Marinho se despede do Vitória. (Foto: Francisco Galvão)

A passagem de Marinho no Vitória durou apenas um ano. O atacante fez pronunciamento oficial nesta quinta-feira (5) informando que não defende mais as cores do Leão. Porém, ainda não é de conhecimento o clube de destino do atleta nem valores da negociação, mas será um time do exterior, sendo o futebol chinês como provável destino. O Vitória detém 50% do passe do atleta, o Cruzeiro tem 30% e 20% se divide entre o próprio Marinho e empresários.

Nesta manhã de quinta, o atacante, junto com o empresário Jorge Machado, divulgaram a decisão para a imprensa. "A gente está fechando um ciclo aqui. A proposta que eu tive é surreal para o Brasil. O Vitória até fez uma proposta, mas não chegou nem perto. Gosto muito do Vitória, sou grato, mas o que eu chegou para mim não tem como [recusar]. Tive várias propostas de clubes do Brasil e fico feliz, mas é como falei. Uma coisa que para o Brasil não tem como", falou o atleta.

O atleta afirma que a história no clube não acabou. "O que fiz no Vitória ficou marcado. Peguei o clube na Série A e deixei o clube na Série A. Minha história não fica aqui. É um até logo mas também não posso ser hipócrita e dizer que não quero ir, essa oportunidade não vai aparecer do jeito que apareceu".

Marinho chegou ao clube no início de janeiro, vindo por empréstimo pelo Cruzeiro. No meio do ano, o time de Salvador chegou a um acordo com a celeste e fechou com o atacante em definitivo. Com a camisa rubro-negra, atuou em 43 oportunidades, marcando 21 gols, 12 deles no Campeonato Brasileiro.