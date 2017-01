Empresário coloca Dátolo próximo de acerto com o Vitória

Ex-Atlético-MG, Dátolo deve reforçar o Leão da Barra em 2017 (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O meia Jesús Dátolo está muito próximo de ser anunciado como reforço do Vitória. Sem clube desde dezembro do ano passado, quando não renovou contrato com o Atlético-MG, o argentino deve firmar vínculo com o Leão da Barra nesta sexta-feira (6).

Em contato via telefone com a reportagem da VAVEL Brasil, o empresário do jogador, Francis Melo, confirmou que a negociação entre as duas partes está próxima de um desfecho. “A tendência é que ele assine com o Vitória. Certo mesmo é só depois de assinar, mas a tendência é essa”, afirmou o agente.

Com 32 anos, Dátolo irá defender seu sétimo clube na carreira. O meia começou a jogar bola profissionalmente no Banfield, da Argentina, em 2004. Dois anos depois, ele rumou ao Boca Juniors, onde ganhou destaque e chamou a atenção de clubes estrangeiros.

O jogador deixou seu país natal para tentar conquistar a Europa, mas não obteve muito sucesso. Ele defendeu três equipes em dois anos no Velho Continente: Napoli (2009 a 2010), Olympiacos (2010) e Espanyol (2011). Voltou à América do Sul, mais precisamente para o Brasil, em janeiro de 2012 para fechar com o Internacional, onde permaneceu por um ano.

Dátolo foi contratado pelo Atlético-MG a custo zero em 2013. Durante três temporadas no clube alvinegro, ele ajudou a equipe mineira a conquistar Recopa Sul-Americana (2014), Copa do Brasil (2014) e Campeonato Mineiro (2015). O jogador não teve o contrato renovado pelo presidente do Galo, Daniel Nepomuceno. O meia deixou a equipe mineira com 18 gols em 127 partidas.

Entre o final de 2016 e o início deste ano, Dátolo chegou a ser especulado no Boca Juniors. O atleta nunca escondeu o desejo de retornar à Argentina, a fim de encerrar a carreira no clube xeneize. Porém, os rumores esfriaram, e o caminho ficou livre para o Vitória fechar com o atleta.