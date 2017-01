Confirmando expectativas, Vitória fecha com meio-campista Dátolo

Foto: Francisco Galvão/Vitória

Após ser especulado no Boca Juniors, o meia Jesus Dátolo é o novo reforço do Vitória. O meio-campista assinou contrato válido até o final da temporada com o time leonino nesta sexta-feira (6) e é o terceiro reforço da equipe para a temporada de 2017. O clube baiano já havia acertado com o lateral Uillian Corrêa e com o atacante chileno Jean Paul Pineda.

Dátolo desembarcou em Salvador na noite da quinta-feira (5) e realizou exames médicos nesta sexta. O setor de criação no meio de campo era o mais carente na equipe. Na reta final da temporada, apenas Cárdenas (outro ex-Galo), Serginho e Tiago Real vieram sendo utilizados na posição. Pelo currículo de Dátolo, o atleta pode vir a ser a principal contratação na temporada.

Ao site oficial do clube, Dátolo falou sobre o acerto com o novo clube: "Me sinto muito feliz de unir minha experiência com a confiança do Vitória depositada em mim. Estou com muita vontade de jogar e feliz em vestir a camisa rubro-negra. O projeto do Vitória este ano é de muita alegria para o torcedor e cabe a nós, jogadores, cumprirem esta meta. Não conheço a Bahia, mas dizem que é um lugar maravilhoso."

Nesta quinta-feira (5), o empresário do jogador, Francis Melo, confirmou à equipe de reportagem da VAVEL Brasil que seria a probabilidade assinar contrato com o Vitória era alta. “A tendência é que ele assine com o Vitória. Certo mesmo é só depois de assinar, mas a tendência é essa”, confirmou Francis naquela oportunidade.

Dátolo irá defender seu sétimo clube na carreira. O meia começou a carreira no argentino Banfield, em 2004. Depois, seguiu para o Boca Juniors. O atleta ainda defendeu equipes no futebol europeu. Napoli em 2009 e 2010, Olympiacos (2010) e Espanyol (2011). No Brasil, Internacional e Atlético-MG foram as casas do argentino.