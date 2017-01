Vitória cai diante do Red Bull Brasil e é eliminado da Copinha

Na tarde dessa terça-feira (10), o Vitória enfrentou o Red Bull Brasil no Estádio Dr. Jaime de Cintra, em Jundiaí, São Paulo. O clima estava quente e sem muitos ventos, apesar das nuvens ameaçarem chover, e isso prejudicou um pouco a qualidade do jogo. O duelo era pela chance de estar na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sem segundas chances -- visto que o jogo é único.

RB Brasil sai na frente

A primeira veio com Luan, do Red Bull, aos 9'. O Vitória começou muito mal, errando inúmeros passes, colocando a bola pra fora várias vezes sendo totalmente dominados por um RB que estava sólido defensivamente.

Com Caique, o Vitória chegou pela primeira vez, mas não ameaçou a meta do goleiro Filipe que, aliás, mal trabalhou no primeiro tempo. Aos 13', o jogador Luan, do RB Brasil, vira bem para cima de Leo Silva e bate para fora, ameaçando o gol defendido por Lucas.

O primeiro gol, esse do ''Toro Loko'', saiu na marca dos 16'. O tento foi anotado por Rodrigo. Na chegada do vigésimo minuto, os baianos continuavam sendo dominados por um Red Bull muito mais acostumado ao campo (participaram do grupo que jogava em Jundiaí), e muito mais sólido defensivamente e ofensivamente.

Após o tento dos paulistas, o ''Leão'' resolveu acordar, e melhorou um pouco. Outro chute foi anotado para os baianos aos 16', esse do meio-campo Hércules, mas ele chutou de longe e fraco demais, não apresentando muito perigo ao goleiro Filipe. Seis minutos depois, o Red Bull chega novamente, dessa vez com Caíque, que invadiu a área e disparou - no entanto, Lucas, desta vez, não falhou e espalmou.

O primeiro cartão da partida veio aos 43', para Rodrigo, do Red Bull Brasil, que, durante um ataque, deixou o braço no rosto de um adversário. Algum tempo depois, o mesmo jogador entrou forte em Ian, do Vitória, que teve de receber atendimento, e tanto o time do ''Leão'' quanto a torcida do mesmo pediram a expulsão do autor do único gol da partida.

O juiz não atendeu os pedidos e Rodrigo continuou em campo, o que resultou em um bom lance: aos 45', ele driblou com a direita, bateu com a esquerda e Lucas espalmou para fora, dando escanteio ao ''Toro''. Quando o mesmo foi cobrado, a defesa do time baiano enxotou a bola para fora da área, e saiu em um contra-ataque promissor. Flávio, no entanto, fez tudo errado e perdeu a melhor chance do Vitória no jogo, chutando a bola em cima de um defensor. Aos 45' +5, Hebert, do Vitória, chutou e causou perigo para a meta de Filipe.

Time paulista administrou o placar e avançou

Na volta do segundo tempo, Weslley, do time baiano, entrou no lugar de Jemerson, o camisa dez. Demoraram doze minutos no segundo tempo para que o técnico do Vitória fizesse uma mudança (na verdade, duas): Luan e Rafaelson entraram no lugar de Flávio e Ian, o último que ainda sofria dores da entrada de Rodrigo no primeiro tempo. O Vitória melhorou no segundo tempo, estava todo no ataque, buscando pelo menos um gol que pudesse levar a decisão para os pênaltis.

Quando o relógio marcava 16', o Red Bull teve uma ótima chance que não foi concretizada, e, logo após isso, o Vitória saiu em contra-ataque e devolveu na mesma moeda. Definitivamente dita chance dos ''Leões'' foi uma das melhores do jogo inteiro para eles, no entanto, foi desperdiçada. Aos 20', saíram Ilgner, Rodrigo e Vitinho do Red Bull para as entradas de Judson, Hiago e Júlio. Cinco minutos depois, o time paulista protagonizou uma invasão na pequena área dos baianos, mas a investida foi bloqueada.

Aos 27', Luan entrou no Vitória, que estava totalmente no ataque. Dois minutos depois, houve mais uma parada técnica para hidratação, pois o clima continuava muito quente. Aos 33', Júlio perdeu uma ótima chance para o Vitória, chutando a bola em cima do companheiro, Hiago, que estava impedido. Mais tarde, Caio entrou na equipe baiana, no lugar de Hércules.

Assim, o Vitória foi eliminado pelo Red Bull Brasil, que seguirá para a próxima fase da Copa São Paulo de Fútebol Júnior.