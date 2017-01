Em troca com Palmeiras, Vitória confirma chegada de Cleiton Xavier

Cleiton Xavier atuará pelo Vitória em 2017 (Foto: Cesar Greco / Divulgação)

O Vitória confirmou, na noite desta terça-feira (10), a contratação do meio campista Cleiton Xavier, do Palmeiras. O time alviverde liberou o meia sem custos, visando aliviar sua folha salarial, porém, em compensação, receberá o atacante Yan, de 18 anos, da categoria de base baiana, por empréstimo até o fim de 2017, com opção de compra.

Nesta quarta-feira (11), o atleta desembarca em Salvador e logo após o almoço irá até a sede para assinar o contrato. Cleiton Xavier chega para ser opção no meio de campo baiano, que recentemente contratou o argentino Jesus Dátolo. No Palmeiras, as chances no Palmeiras seriam menores, com as recentes chegadas de Guerra, Hyoran e Raphael Veiga, além das permanências de Moisés e Tchê Tchê.

O time de Salvador segue na busca de reforços, para ter um ano de 2017 mais tranquilo. As contratações confirmadas até agora pelo rubro-negro são o meia Dátolo, o zagueiro Fred, o volante Uillian Correia e o lateral Leandro Salino.

Em entrevista à Rádio Metropole, na última sexta-feira (6), o diretor de futebol do clube baiano, Silvan Vieira, confirmou sua contratação: “Esperando o jogador, que deve chegar de hoje para amanhã. Com o Palmeiras acertado, com o jogador acertado. Faltam alguns detalhes com seu agente que faltam a gente finalizar".

Em sua primeira passagem pelo time paulista, Cleiton se destacou e foi um dos principais jogadores daquele time de 2009, que acabou ficando de fora da Libertadores do ano seguinte devido à má fase no fim do campeonato. Ficou cerca de um ano e meio no Verdão, realizou 90 jogos pelo clube, e marcou 16 gols. Um deles, contra o Colo Colo, na fase de grupos da competição intercontinental, que ficou marcado na memória do torcedor. Em julho de 2010, foi vendido ao Metalist Kharkiv-UCR.

Com isso, o jogador de 33 anos encerra sua segunda passagem pelo time palestrino. Com 142 jogos e 21 gols, o meio-campista foi campeão Brasileiro de 2016, atuando em 30 jogos - além da Copa do Brasil 2015.