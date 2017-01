Reforçado, Vitória treina com bola pela primeira vez em 2017

Foto: Divulgação/Vitória

Desde que o elenco do Vitória se reapresentou em 2017 para começar a mini pré-temporada no início da semana, os jogadores apenas fizeram exames médicos e trabalhos físicos. Nesta quinta-feira (12), a rotina começou a mudar, já que o técnico Argel Fucks colocou os atletas para treinarem com bola.

Na parte da manha, os jogadores fizeram avaliações físicas finais, apenas os goleiros estiveram em trabalhos específicos. Já na tarde, Argel colocou todos os jogadores que estavam no CT Manoel Pontes Tanajura para continuar a preparação. O técnico comandou quinze minutos de treino técnico com bola, logo após um recreativo. Em seguida, todo o elenco partiu para preparação física mesclada com treinos de velocidade e agilidade. “A partir de hoje, vamos treinar físico pela manhã, e com bola à tarde”, disse Argel.

A única ausência destacada foi a do capitão do time, Willian Farias. O volante viajou para Belo Horizonte resolver problemas particulares. No entanto, algumas caras novas já trabalharam na Toca do Leão. O zagueiro Fred, que veio do Grêmio, chegou na quinta em Salvador e esteve apenas no departamento médico para concluir exames. Dátolo, Leandro Salino, Uillian Corrêa e Cleiton Xavier também participaram do treinamento.

As principais novidades ficaram por conta dos meias Gabriel Xavier e Pisculichi. O argentino, que veio do Boca Juniors, já foi confirmado no elenco, assinando um contrato de três anos com o clube baiano. Já Gabriel Xavier, que veio do Cruzeiro, ainda não acertou todas as tratativas. Até o fim da semana já terá selado o acordo oficialmente.

O time voltará aos treinos nesta sexta-feira (12). O time novamente fará trabalhos físicos e em seguida seguirá a preparação com bola.