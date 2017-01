Vitória acerta acordo com Flamengo e atacante Paulinho é confirmado como novo reforço

Foto: Matthew Stockman/Getty Images

O Vitória segue reforçando seu elenco para a temporada de 2017. Nesta terça-feira (17) o time anunciou oficialmente mais um atacante. Trata-se de Paulinho, que chega do Flamengo por empréstimo de um ano. Paulinho aceitou uma proposta oficial do clube na segunda-feira (16) e se torna o 11° jogador contratado pelo leão.

"Está acertado. Só falta chegar aqui amanhã. Jogador está acertado, e o Flamengo liberou. O Rodrigo Caetano liberou, acertei com o procurador. Vai estar aqui em Salvador amanhã, pelo menos esse é o acerto", disse o diretor do time, Sinval Vieira.

Com as saídas de Marinho para o Changchun Yatai, da China, de Vander para o futebol tailandês e com o fim do empréstimo de Zé Love, o Vitória precisou reforçar o setor de ataque da equipe, que já havia sido bastante modificado de 2015 para 2016. Paulinho é o terceiro jogador contratado para a posição. O meia-atacante argentino Pisculichi e o chileno Jean Paul Pineda já chegaram, se apresentaram e treinam com Argel desde a semana passada.

Depois de bom futebol apresentado no XV de Piracicaba entre 2012 e 2013, Paulinho chegou no rubro-negro carioca no meio de 2013 e teve destaque logo no início de sua passagem, com 33 jogos e quatro gols. Em 2014 e 2015 no entanto, manteve atuações regulares com poucos momentos decisivos, marcando nove gols nesses dois anos. Em 2016, foi emprestado ao Santos ainda em janeiro. Foram 24 jogos e apenas quatro gols, amargando o banco de reservas por boa parte da temporada.

Apenas no dia 25 o Vitória fará o primeiro jogo oficial do ano. O time receberá o Sergipe pela 1° rodada da Copa do Nordeste às 19h45. Já no dia 29 acontecerá a estreia no Campeonato Baiano, quando irá até Juazeiro enfrentar o Juazeirense às 16h. Até lá, Argel Fucks e companhia seguem sua preparação visando toda a temporada.