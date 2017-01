Gabriel Xavier enaltece vontade em apresentação no Vitória: "Este é o meu grande ano na carreira"

Foto: R. Santin/Divulgação/Vitória

O acordo já havia selado e o jogador já treinava no CT Manoel pontes Tanajura. mas só nesta terça-feira (17) o meio-campista Gabriel Xavier foi apresentado oficialmente no Vitória. O jogador veio por empréstimo do Cruzeiro e atuará no clube baiano até o final da temporada.

Perguntado sobre a expectativa de ajudar o time, o meia afirma que o momento é oportuno, podendo ter o melhor ano de sua carreira: "Acredito que sim. Quarto ano meu como profissional. Joguei bastantes jogos ano passado. Acabei criando uma experiência maior. Aprendi muito taticamente. Esse ano tem tudo para dar certo. Posso render mais que no ano passado. Acredito que esse ano posso ajudar muito o Vitória. Acredito que este é meu grande ano na carreira".

Após a contratação pelo Cruzeiro, esta foi a segunda vez que Gabriel acabou sendo emprestado pelo clube mineiro. Em 2016, o jogador integrou o elenco do Sport e alternou bons e maus momentos no rubro-negro pernambucano, onde atuou em 40 partidas e marcou quatro gols.

Segundo o jogador, nomes de alto nível a que viriam para o Vitória incentivaram em sua vontade de atuar no clube. "Foram contratados jogadores de alta capacidade aqui dentro e isso foi determinante pra minha decisão. Agora é a hora da gente trabalhar, entrar em campo e ganhar entrosamento o mais rápido possível".

Gabriel é o terceiro jogador contratado em 2017 que tem como principal característica a armação de jogadas. Dátolo e Cleiton Xavier foram outros nomes. O setor foi uma das principais carências do time em 2016. Cárdenas e Serginho foram contratados na metade do ano mas não corresponderam as expectativas da diretoria e não caíram nas graças do torcedor.

O Vitória já contratou onze jogadores logo após o brasileirão. Chegaram os zagueiro Alan Costa e Fred, os laterais Géferson e Leandro Salino, os meias Uillian Corrêa, Cleiton Xavier, Dátolo e os atacantes Pisculichi e Paulinho.