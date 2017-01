Vitória faz treinos físicos antes de apresentar reforços

Jogadores também trabalharam na quinta (Foto: Divulgação/EC Vitória)

Na quarta-feira (18), o Vitória recebeu em casa o Atlântico da Bahia e venceu o duelo por 1 a 0, com gol do lateral-esquerdo Euller. Foi o primeiro teste do clube baiano na temporada. O time se reapresentou no dia seguinte e os jogadores fizeram trabalhos diferenciados.

Após aquecimento, os jogadores que mais sentiram o cansaço, além do atacante Paulinho, que tinha feito exames no departamento médico do amistoso apenas correram ao redor do gramado do CT Manoel Pontes Tanajura. Em seguida, Argel fez um treino de posse de bola. Dátolo, Kieza e Uillian Corrêa não participaram do trabalho.

Já nesta sexta-feira (20), os jogadores não fizeram nenhum treino com bola e não foram ao gramado do CT. Toda a preparação foi realizada dentro da academia ou aos redores de um dos gramados. A grama do centro de treinamentos foi obrigada a passar por um reparo e o treino foi aberto para toda a imprensa.

Na parte vespertina, o Vitória vai apresentar oficialmente dois reforços que já estavam treinando no clube. Trata-se do zagueiro Alan Costa e do lateral-esquerdo Géferson. Ambos vieram do Internacional e por empréstimo de um ano. Os jogadores estarão a disposição da imprensa para uma entrevista coletiva.

O Vitória seguirá preparação neste fim de semana. O time fará o primeiro jogo oficial na próxima quinta-feira (26) pela Copa do Nordeste, onde o Leão enfrentará o Sergipe.