Vitória anuncia retorno do atacante André Lima ao clube após três anos

(Foto> Divulgação/EC Vitória)

Mais um reforço chega ao Vitória para a temporada de 2017. Nesta segunda-feira (23), o Leão anunciou a contratação de André Lima, de 31 anos de idade, que defendeu o Atlético-PR em 2016. O atleta volta ao clube após uma passagem pelo time em 2013. Em sua conta na rede social na semana passada, André pediu ao time para "separar a 99", número que veste em clubes que usam numeração fixa.

A chegada de um centroavante era vista como necessária, já que Zé Love não ficou no time para 2017 e Argel Fucks conta apenas com Kieza no elenco. O atacante, ao site oficial do Vitória, mostrou felicidade com acerto no time baiano.

“Fico feliz depois de três anos, após ter acontecido aquilo, ter outra chance de fazer história aqui. Eu fiquei com aquele sentimento de que devia algo ao clube. Não material, mas do coração mesmo. Do jeito que fui recebido pela torcida naquela época, como eles compreenderam o episódio, eu devia algo. Este dia chegou. Eu só posso pagar esta dívida dentro de campo, dando minha vida, fazendo gols e dando muitas alegrias para esta torcida maravilhosa. Espero, do fundo do meu coração, fazer isto. Contem comigo”.

André teve passagens por Vasco, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Grêmio, Avaí e Atlético-PR no Brasil, além de passagens pelo Herta Berlim da Alemanha e no Beijing Guoan, da China. No clube paranaense, atuou em 42 partidas e marcou 14 gols. O jogador esteve no Vitória em 2013, mas pouco atuou. Esteve em campo em uma partida e não marcou nenhum gol.