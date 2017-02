Kieza deixa sua marca, Vitória bate Vitória da Conquista e ganha a segunda no Baiano

Após estrear no Campeonato Baiano fora de casa no último domingo (29), o Vitória fez a primeira partida da competição em casa nesta quinta (2) contra o Vitória da Conquista. E a equipe manteve a temporada só de vitórias com o 2 a 0 no Barradão sobre o adversário. Kieza e David fizeram os tentos do time.

O resultado deixou o time na liderança isolada com seis pontos, dois a mais que o Bahia, segundo. Já o Vitória da Conquista permanece no G-4 com três pontos ganhos.

O clube da capital só volta a campo pelo estadual no dia 15, quando receberá no Manoel Barradas o Flamengo de Guanambi. No domingo (5), o time vai até João Pessoa para enfrentar o Botafogo pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O time do interior jogará no dia 11 contra o Galícia, em Pituaçu pela 3° rodada do baiano.

No primeiro tempo, o rubro-negro mostrou superioridade e aos poucos ia ameaçando a meta de Rodolfo. A estratégia do time alviverde era de se segurar na defesa e arriscar no contra ataque, já que o esquema do Vitória mostrava poder ofensivo.

Porém, aos 42 minutos, o time da casa abriu o placar. David, que vem jogando de titular no início da temporada, recebeu antes da área, trouxe para dentro e bateu de direita, no ângulo esquerdo da meta conquistana. O time foi para o intervalo com o placar a seu favor.

Na volta do segundo tempo, o time ampliou o marcador. Em boa jogada de Cleiton Xavier, Kieza, artilheiro do time, entrou pela direita na área e chutou rasteiro, indefensável para Rodolfo. Com placar estabilizado, o Vitória não sofreu riscos. cada um ainda teve chances de marcar gols, mas parou no 2 a 0 do time do Vitória.