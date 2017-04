Jogo Vitória x Bahia AO VIVO hoje na semifinal da Copa do Nordeste (1-1)

INCIDENCIAS: Semifinal válida pela Copa do Nordeste 2017, duelo programado para às 20h30 desta quinta-feira (27), no Estádio Barradão, em Salvador/BA

39' Substituição no Bahia! SAI Régis, ENTRA Zé Rafael

37' GOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! EULLER! Zaga corta errado após dividida com André Lima e a bola cai na cabeça de Euller, que aproveita a saída atrapalhada de Jean e cabeceia para o fundo do gol. Bahia 1x1 Vitória

36' Chuva segue intensa no Barradão

34' Nem mesmo a inferioridade numérica faz o Esquadrão abdicar de ir à zona ofensiva. Jogo tá movimentado demais nesse momento

32' UHHHHHHHHHH! Após cruzamento na pequena área, Cleiton Xavier cabeceou muito perto do gol tricolor. Quase o empate!

31' UHHHHHHHHHH! Régis avança em liberdade e manda uma bomba, mas Fernando Miguel faz a defesa de manchete

30' Vitória se atira todo ao ataque tentando o empate, mas o Bahia segura os ímpetos ofensivos como pode, apostando no contra-ataque para ir ao segundo gol

28' UHHHHHH! INCRÍVEL! Armero dá lançamento primoroso para Allione, que bate de primeira da entrada da área encobrindo e a bola vai para fora

27' UHHHHHHH! Após cruzamento na área, André Lima cabeceia próximo à trave direita

25' Suspeita de fratura na perna do atacante Hernane. Atleta será levado a hospital para reavaliação

23' Jogo reinicia após confusão. Torcedores se animam pelo fato do Leão estar com um a mais

21' Confusão generalizada em campo. Jogadores reservas, dos dois times, entram no gramado

19' Cartão vermelho para Gustavo! Atacante do Bahia, que acabou de entrar, agrediu um adversário e foi expulso

17' Substituição no Bahia! SAI Hernane, lesionado, ENTRA Gustavo

16' Hernane, mesmo fazendo a falta, sentiu lesão. Cartão foi o terceiro da série e o atacante não joga no próximo domingo (30)

15' Jogadores dos times se desentendem por conta da entrada ríspida do centroavante tricolor

14' Cartão amarelo para Hernane! Atacante do Bahia é punido por falta dura em David

12' Jean faz graça após dominar lançamento com o peito e se atrapalha sozinho, mas irrita a torcida do Vitória

10' Leão agora tenta reagir e reanimar os torcedores, já que o gol fora de casa favorece e muito aos visitantes

8' Barradão estava animado antes do gol tricolor, apesar da forte chuva

6' Edson volta a jogar hoje após ficar fora dos gramados por 20 dias. Volta fazendo gol e deixando o Esquadrão em vantagem

4' GOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! EDSON! Após cobrança de escanteio no meio da área cobrado por Allione, Edson sobe livre e cabeceia tirando de Fernando Miguel. Vitória 0x1 Bahia

2' Jogo começa bem movimentado, mas sem lances de perigo

0' Bola rolando no Barradão para Vitória x Bahia! Jogo começou antes da hora prevista

20:27 Começa a chover com mais intensidade antes do apito inicial

20:25 Locutor anuncia nome dos jogadores e a torcida vibra a cada nome citado

20:24 Agora é a vez do hino estadual ser reproduzido

20:22 Hino nacional sendo executado neste momento

20:20 EQUIPES EM CAMPO! Com bolas azuis, vermelhas, pretas e brancas, Vitória e Bahia sobem ao gramado pedindo paz

20:19 Traremos todos os detalhes do segundo Ba-Vi da temporada, sendo sete a serem disputados no total

20:16 Falta pouco para o clássico! Esse será o primeiro dos quatro com o caráter decisivo, já que os times também se enfrentam na final do Baiano

20:13 Caio Max Augusto Vieira vai ser o árbitro da partida, sendo auxiliado por Lorival Candido das Flores e Luis Carlos de França Costa. O trio é todo do Rio Grande do Norte

Em baixa na Internazionale, Gabigol interessa ao Sevilla

20:10 Arbitragem também subiu ao gramado para aquecer

20:07 Torcedores leoninos passam por rigorosa revista antes de entrar na arquibancada

20:04 Jogadores de Vitória e Bahia também estão no campo de jogo. Falta pouco para o começo da partida

20:01 Goleiros das duas equipes sobem primeiro para aquecimento antes da bola rolar

Cassano diz que Balotelli, James Rodríguez e Pogba são superestimados

19:55 Reservas rubro-negros: Caíque (g), Ronaldo (g), Leandro Salino, Alan Costa, Renê, Uillian Correia, Dátolo, Jhemerson, Pineda, Rafaelson e Paulinho

19:53 VITÓRIA CONFIRMADO! O Leão da Barra está pronto para o duelo de logo mais com: Fernando Miguel; Patric, Kanu, Fred e Geferson; Bruno Ramires, Willian Farias, Euller e Cleiton Xavier; André Lima e David

19:50 Não é dessa vez que Kieza volta a ser titular! Jogador foi cortado por questões médicas

19:47 Rubro-negros provocam o rival na chegada ao estádio e dizem estar confiantes para o confronto de instantes

Vai lotar: em menos de 1h, torcida do Corinthians esgota ingressos para final do Paulistão

19:41 Banco do Tricolor: Anderson, Jackson, Rodrigo Becão, Matheus Reis, Feijão, Matheus Sales, Juninho, Zé Rafael, Diego Rosa, Maikon Leite, Mário e Gustavo

19:39 BAHIA ESCALADO! Com o retorno de Edson confirmado entre os 11 para logo mais, o Esquadrão está definido para o clássico com: Jean; Éder, Tiago, Lucas Fonseca e Armero; Edson, Renê Júnior, Régis e Allione; Edigar Junio e Hernane

19:36 Gramado está sendo molhado neste momento. Sistema de irrigação do está acaba de ser ligado

19:33 Delegação dos dois times se fazem presentes ao estádio. Em breve, as escalações serão confirmadas

19:30 Movimentação da torcida rubro-negra é muito boa até o momento nos arredores do Barradão. É bom lembrar que o jogo é de torcida única

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Fique por dentro de todos os detalhes do tradicional duelo entre Vitória x Bahia, válido pela semifinal da Copa do Nordeste. Fique ligado aqui conosco!

Serão quatro clássicos em 11 dias. A última vez que algo semelhante aconteceu foi em 1979. Naquele ano, foram quatro duelos em 13 dias, todos válidos pelo Campeonato Baiano. Melhor para o Vitória, que conquistou o heptacampeonato estadual. Em 2000, foram sete clássicos no período correspondente a um semestre. Foram seis pelo Baianão e um pelo Campeonato Brasileiro.

"Já trabalhei sem torcida. Particularmente, prefiro o espetáculo com as duas torcidas. Mas posso dizer com toda a sinceridade, a vida não tem preço. Nesse momento, cabe a todos refletirmos. Eu perdi em dezembro 50 e poucos amigos em um acidente aéreo, e a dor, a ferida, não vai cicatrizar nunca. Será que a vingança é importante? Um menino de 17 anos, os motivos talvez sejam banais, muito pouco para se tirar a vida. Gostaria que não fosse torcida única", pronunciou Guto.

O técnico Guto Ferreira também falou sobre o assunto que pautou a semana: a presença da torcida única nos quatro vindouros clássicos no primeiro semestre. Serão duas semifinais da Copa do Nordeste e dois jogos válidos pela final do Campeonato Baiano.

As novidades são dois retornos de jogadores ausentes há um bom tempo. O volante Edson foi diagnosticado com uma fascite plantar e ficou fora dos últimos jogos do Bahia. O zagueiro Jackson segue irregular na temporada. Ficou no departamento médico para se recuperar de dores no joelho, voltou a jogar, mas reclamou de novas dores e ficou ausente. Ambos estão de volta.

São três as ausências do Bahia. Eduardo cumpre suspensão pela expulsão na partida contra o Sergipe. Yuri se recupera de cirurgia, enquanto Wellington Silva segue em tratamento para se recuperar de dores no joelho.

Além disso, um tabu está em jogo. O Bahia não vence o Vitória no Barradão há seis anos. Na semifinal do Campeonato Baiano de 2011, o Tricolor venceu por 3 a 2, mas não conseguiu vaga na final do estadual à época.

Por outro lado, o Bahia também tem 22 jogadores relacionados. O Tricolor de Aço tem a melhor campanha da Copa do Nordeste, está invicto e possui uma das melhores defesas da competição, com apenas dois gols sofridos. Na primeira fase, o time foi líder disparado do grupo B. Nas quartas de final, triunfo por 7 a 2 no placar agregado.

"A gente lamenta pelo fato da violência. Se não fosse isso, seria uma torcida mista, que é legal para o espetáculo, para o futebol e para a cidade em si. Mas não importa se vai ser de torcida mista ou torcida única. Dentro de campo, a gente tem que estar focado 100% para fazer a diferença", declarou Cleiton Xavier.

O meia Cleiton Xavier foi o escolhido para conceder entrevista coletiva após o último treinamento da equipe rubro-negra. O jogador lamentou o fato de ter torcida única como resultado dos casos de violência nos estádios de futebol.

22 atletas foram relacionados pelo técnico Argel Fucks. As ausências são os meias José Welison, submetido a uma cirurgia e retorna apenas no segundo semestre, e o meia Gabriel Xavier, em recuperação de uma lesão muscular. As novidades são o retorno do volante Willian Farias, poupado na semifinal do Campeonato Baiano, e do atacante Kieza, recuperado de lesão.

Mandante do primeiro clássico, o Vitória terminou a primeira fase do Nordestão na liderança do grupo E, com 13 pontos ganhos. Em seguida, o Leão da Barra venceu o River-PI nas quartas de final após duas vitórias no placar agregado de 4 a 2.

A determinação da CBF pegou os clubes e a Federação Bahiana de Futebol (FBF) de surpresa, uma vez que as partes eram contrárias à torcida única e já tinham começado a vender ingressos para torcedores dos dos times.

A medida foi tomada pela confusão no último Ba-Vi, que resultou na morte de Carlos Henrique Santos de Deus, de 18 anos. O torcedor do Bahia morreu após confronto nos arredores da Arena Fonte Nova, uma hora depois do jogo.

Por recomendação do Ministério Público (MP/BA) e determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), será o primeiro duelo da história com torcida única, justamente no momento em que os jogos com torcida mista voltavam a acontecer.

Após reunião tradicional para definir o esquema de segurança do Ba-Vi, 700 policiais foram escalados para atuar no clássico, dentro e fora do Barradão, palco do primeiro duelo entre as duas equipes mais poderosas da Bahia. O número será 30% superior em relação ao primeiro clássico, disputado no começo de abril, pelo Campeonato Baiano.