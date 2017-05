Às vésperas da final do Campeonato Baiano, Argel Fucks é demitido do Vitória

Foto: Divulgação/Vitória

Após ser derrotado pelo Bahia nas semifinais da Copa do Nordeste e ter dado adeus às chances de conquistar o hexacampeonato regional, Argel Fucks foi demitido do comando técnico do Vitória. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira (1º), depois de uma reunião entre membros pertencentes à diretoria rubro-negra. A saída de Argel acontece a dois dias de iniciar a decisão do Campeonato Baiano, justamente contra o arquirrival, nesta quarta-feira (03) e no domingo (07). Wesley Carvalho assume interinamente o posto. Informações dão conta de que nenhum nome está na mente da direção para ser o substituto.

Além do revés para o Tricolor da Boa Terra por 2 a 0 no último domingo (30), a confusão na saída do gramado da Arena Fonte Nova e nos vestiários do estádio foi o último episódio do agora ex-técnico do Vitória. Na saída do campo, Argel e o volante Edson, do Bahia, deram continuidade a um tumulto iniciado na primeira semifinal do Nordestão. O tumulto iniciado resultou em intervenção da Polícia Militar, maior ação dos seguranças das duas equipes e na perda dos óculos do treinador do Bahia, Guto Ferreira.

Argel Fucks foi contratado durante o Campeonato Brasileiro de 2016 para substituir Vagner Mancini com o objetivo de tirar o Vitória da zona de rebaixamento. A duras penas, o objetivo foi alcançado. Mesmo debaixo de críticas e desaprovação quanto ao seu trabalho, o técnico permaneceu na equipe baiana para a temporada 2017, e não foi poupado de críticas mesmo com bons números à frente do time. Porém, as eliminações na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil comprometeram a permanência no cargo. Ao todo, foram 42 jogos, com 27 triunfos, cinco empates e dez derrotas, com aproveitamento de 68%.

Argel Fucks divulgou uma nota oficial após a demissão ser veiculada nos meios de comunicação. A publicação ressalta a dedicação dos jogadores, dirigentes e funcionários do Vitória, além de incentivar o torcedor leonino a apoiar o clube nas competições restantes na temporada.

"Agradeço toda a dedicação do grupo de jogadores, da comissão técnica, funcionários e também o apoio e suporte que tive das direções, nestes sete meses comandando o Esporte Clube Vitória. Deixo o clube com a certeza de que houve esforço, entrega total e 100% de dedicação no trabalho.

Que os torcedores sigam apoiando este grupo, que já deu alegrias neste ano, e sei que ainda pode muito mais. Sou muito grato a todos, pela forma como sempre se dedicaram em campo. A mudança faz parte, e todo treinador está sujeito a tomadas de decisões da diretoria, comigo não é diferente.

Deixo o Vitória com a certeza de ter dado o melhor de mim e com o desejo de que este grupo de jogadores conquiste o melhor. Obrigado a todos que estiveram ao meu lado."