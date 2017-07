Sem espaço no Grêmio, Wallace Reis é emprestado ao Vitória

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Sem ser aproveitado no time de Renato Portaluppi, Wallace Reis está deixando o tricolor para reforçar o Vitória da Bahia. O zagueiro era a sexta opção na zaga gremista, atrás dos titulares Pedro Geromel e Kannemann e de Rafael Thyere, Bressan e Bruno Rodrigo.

Foi no clube baiano que o atleta começou sua carreira e permaneceu até 2010, quando deixou o clube para defender o Corinthians. Na sua primeira passagem pelo Vitória, Wallace Reis foi vice-campeão da Copa do Brasil, no último ano em que atuou pelo time, chegando inclusive a marcar um gol na final, contra o Santos. Além disso, conquistou com o clube, por quatro vezes, o Campeonato Baiano e uma vez a Copa do Nordeste.

No time gremista havia chegado em maio do ano passado, vindo do Flamengo. Foi titular em algumas partidas, mas com a chegada do argentino Walter Kannemann acabou perdendo o espaço. No tempo em que esteve integrado ao grupo, foram 17 partidas jogadas com a camisa tricolor.

No começo deste ano, o zagueiro havia embarcado para a Turquia, para atuar pelo Gaziantepspor, em empréstimo que duraria até metade do ano que vem, mas voltou a reintegrar o grupo tricolor no começo de junho. O motivo que levou o jogador a rescindir antecipadamente o contrato com o clube turco foi a falta de pagamento de salário. No tempo em que esteve na Turquia, ele recebeu apenas um mês.

Mas nessa história não foi só Wallace que não recebeu o pagamento devido. O Grêmio também teve prejuízo, pois não recebeu todo o valor referente à liberação do empréstimo do defensor. O contrato de empréstimo do zagueiro com o Vitória é de uma temporada, vai até a metade do ano que vem. Já o vínculo do atleta com o clube gaúcho vai até maio de 2019.