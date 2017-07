Vitória e Bahia fazem clássico direto contra zona de rebaixamento

Vitória e Bahia se enfrentam neste domingo (2), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão na zona de rebaixamento e buscam se reabilitar na competição. Será o primeiro BaVi do ano com essa situação, uma pressão extra nas duas equipes, nos outros confrontos decisivos (Final do Baianão e Semifinal da Copa do Nordeste), os dois times estavam em boa fase e buscavam títulos.

Neste ano, o Vitória soma duas vitórias, contra uma do Bahia, ainda aconteceram dois empates. As duas equipes já conquistaram títulos esse ano, o Leão foi campeão estadual, já o Tricolor foi campeão da Copa do Nordeste.

A partida marca o confronto do Bahia que tem dez pontos em dez partidas, e que está na 17ª posição, já o Vitória é o 18º colocado com 8 pontos.

Recuperado, Régis ainda é dúvida

Na preparação para o clássico dessa semana, o Bahia fez três treinamentos fechado para a imprensa e não confirmou a equipe que vai a campo neste domingo diante do Vitória, no Barradão.

Na sexta feira, Jorginho concedeu entrevista coletiva e não confirmou a equipe titular para o BaVi. “Claro que a gente vem treinando essa semana com algumas possibilidades. Tenho uma ideia do que penso para esse jogo. É um jogo difícil, especial”, afirmou o treinador.

Uma das principais dúvidas do treinador é a presença do meia Régis, destaque do time nessa temporada. O principal problema é a condição física do jogador, que pode não aguentar toda a intensidade de um BaVi. Com isso, Vinícius, pode ser mantido como titular na equipe tricolor.

“A única preocupação é justamente o tempo que ele ficou parado e a intensidade que será esse jogo. Não decidimos em relação a isso. Tem possibilidade dele jogar e do Vinicius começar o jogo. Qualquer um que entrar vai ter um grande desempenho”, disse Jorginho.

Além das dúvidas para montar seu time, Jorginho ainda precisa se preocupar com a velocidade dos jogadores do rival. "Vou falar quais são as nossas preocupações. É uma equipe que está em uma situação, assim como a gente, com condição de sair. É uma equipe bastante veloz. Sei o quanto eles têm jogadores de velocidade. Não gosto de citar nomes, porque uma equipe é formada por vários jogadores. Estamos atentos. A gente está montando uma estratégia para surpreendê-los”, afirmou o treinador do tricolor.

Depois de polêmicas, Carlos Eduardo pode estrear no BaVi

Nesta semana, o meia Carlos Eduardo foi apresentado no Vitória, depois de um áudio do médico do clube vazar e criticar sua contratação e sua situação física.

E nem bem chegou, o meia já foi relacionado pelo técnico Alexandre Gallo para o BaVi deste final de semana. Mais do que isso, Carlos Eduardo pode ser titular pela primeira neste domingo e entrar na vaga de David.

Na entrevista coletiva, o treinador do Vitória seguiu o exemplo de Jorginho e também não confirmou a escalação de sua equipe. “A gente não vai passar a equipe que deve entrar. Os atletas já sabem, nós já treinamos. Eu gosto de passar para o atleta quem vai entrar, ele trabalha diferente, ele se prepara diferente. Em um clássico desse, o fator psicológico é fundamental. A semana para nós foi muito tranquila, de muito trabalho”, explicou o treinador.

Para a partida, Gallo não poderá contar com Fred que foi vetado pelo departamento médico, com isso, Ramon deve ser titular neste domingo ao lado de Kanu.