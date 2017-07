Vitória domina, mas esbarra em boa atuação de Jean e só empata com Bahia

Neste domingo (2), Bahia e Vitória entraram em campo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes queriam fugir do Z-4 e espantar um pouco a crise que ronda as equipes baianas na Série A, mas terminaram sem gols: 0 a 0 no Barradão.

Apesar do empate, o Bahia chegou a 11 pontos conquistados e conseguiu sair do Z-4, ajudado pela derrota do São Paulo, diante do Flamengo. Já o Vitória continua na 17ª posição, agora com nove pontos.

Vitória tenta, mas para em Jean

Jogando em casa para um público de mais de 10 mil pessoas, o Vitória tentou aproveitar o mando de campo e partiu para o ataque. Enquanto o Bahia, que não teve Jorginho no banco por ter sido expulso na última partida, apostava na ligação direta com 'chutões'.

A primeira chance não demorou a aparecer. Kieza recebeu passe, dominou no peito e bateu forte, o atacante do Vitória viu o goleiro Jean aparecer bem e fez excelente defesa.

O jogo continuou com o Vitória tentando chegar ao gol e o Bahia apostando nos 'chutões'. O meia Régis, que estava voltando de lesão e era a esperança do tricolor, não se apresentou bem.

E o Vitória por pouco não abriu o placar aos 29 minutos, Geferson fez ótima jogada pela esquerda, cruzou para André Lima dar uma ótima cabeçada e ver Jean brilhar e mandar a bola para escanteio.

Ritmo do jogo cai, e BaVi acaba empatado

Depois do intervalo, o ritmo caiu, uma vez que o Vitória cansou e não conseguiu manter a mesma pressão da primeira etapa. Apesar disso, o Leão teve mais chances, primeiro com David, aos 20 minutos, que em ótima jogada individual bateu cruzado e parou na defesa de Jean.

Enquanto o Bahia ainda tentava se encontrar em tarde péssima de Armero e Eduardo, com Régis totalmente fora de ritmo e Mendoza sofrendo no ataque, quem ia salvando o time de Jorginho era o goleiro Jean.

Aos 34 minutos, Kanu teve a melhor chance do alvinegro baiano. Depois de cobrança de falta, a bola sobrou para o zagueiro, que bateu ao lado e não assustou Jean. Quatro minutos depois, André Lima conseguiu vencer Jean, mas viu Tiago salvar o que seria o gol da vitória.