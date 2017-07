Google Plus

Patric quer usar sua experiência para ajudar o Vitória a sair do Z4 (Foto: Mauricia da Matta / EC Vitória)

O Vitória precisa de uma vitória no próximo jogo para tentar sair da zona de rebaixamento. Um dos jogadores que pode ajudar o clube nessa busca é o lateral direito Patric, um dos destaques do time baiano no Brasileirão.

Nessa rodada, o Vitória vai até Goiás enfrentar o lanterna, Atlético Goianiense e quer um bom resultado. “Eu tento contribuir no dia a dia, esse é meu foco e meu trabalho. Tentar ajudar o próximo sempre. Sempre trabalhando e jogando para prevalecer o resultado coletivo”, disse o jogador, que tem 156 jogos na elite do futebol brasileiro.

E diante do rival de Goiânia, o lateral tem um retrospecto, são cinco partidas com três vitórias, um empate e uma derrota e um gol marcado. “Os duelos contra o Atlético Goianiense sempre são difíceis. Verdade que o retrospecto tem sido muito positivo, mas é jogo complicado. As duas equipes buscam sair dessa zona desconfortável. Espero que o Vitória possa apresentar um bom futebol e sair de campo vitorioso”, finalizou Patric.

O clube baiano volta a campo neste sábado (8). No estádio olímpico de Goiânia, o Vitória irá encarar o Atlético-GO. O objetivo é bem claro: vencer para tentar sair da incômoda 18° colocação. Em 11 jogos, o time de Alexandre Gallo saiu vitorioso em apenas duas delas.