Atlético-GO e Vitória medem forças em duelo de desesperados

Abrindo a 12° rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-GO e Vitória se encaram no Estádio Olímpico de Goiânia neste sábado (8) às 16h e precisam de um resultado positivo para respirarem na tabela. No caso dos anfitriões, para sair da incômoda última colocação, com apenas sete pontos ganhos.

Ambos os times vem de empate na rodada anterior. Em casa, o Dragão ficou no 1 a 1 contra o Santos. Já o Vitória até tentou mas não furou a defesa do rival Bahia e a partida terminou em 0 a 0. Em toda a competição, os times venceram em apenas duas oportunidades. Avaí e Ponte Preta foram derrotados pelo Atlético enquanto o Vitória derrotou Atlético-MG e Sport.

Desfalques não devem abalar o Dragão

A situação segue indelicada no Atlético-GO. O time não embala na competição e os tropeços dentro de seus domínios continuam acontecendo. No entanto, os comandados de Doriva irão encarar um rival que contam com as mesmas dificuldades no Brasileirão.

Na quinta-feira (6), o técnico goiano fez um trabalho tático visando também as transições defensivas e ofensivas. Foi o último trabalho mais completo antes da partida deste sábado. Na sexta, o time encerrou a preparação apenas com trabalhos recreativos. Os reforços da semana Niltinho, Jefferson Nem e Paulinho não foram relacionados. André Castro e Júnior Viçosa seguem lesionados e Igor não foi liberado para voltar.

Em coletiva, o goleiro Felipe comentou sobre as atuações anteriores. "A equipe jogou bem nas ultimas quatro vezes, poderíamos ter sorte melhor nessas quatro partidas, ter atenção também, tomamos gols que poderiam ser evitados e poderíamos ter matado os jogos. Serie A é difícil, muito qualificado então é redobrar atenção nos 90 minutos e a sorte vai voltar ao nosso lado".

Vitória não terá Gabriel Xavier

O Vitória ainda precisa mostrar no campeonato que não brigará apenas para permanecer na elite do futebol nacional. No domingo passado (2), o leão esteve perto de vencer mas parou nas boas defesas de Jean e terminou empatado no clássico de Salvador.

Alexandre Gallo trouxe apenas 20 atletas para o confronto em Goiânia. A surpresa foi a ausência de Gabriel Xavier, que ficou em Salvador por opção de Gallo. Com uma lesão no ombro, que aconteceu contra o Bahia, Kieza desfalcará o time por pouco mais de dois meses.

Foto: Moysés Suzart/EC Vitória

Relacionados: Caique e Fernando Miguel; Leandro Salino, Thallyson e Patric; Kanu, Ramon, Fred e René Santos; Willian Farias e Uillian Correia; Jhemerson, Cleiton Xavier, Yago e Carlos Eduardo; David, Júnior, André Lima, Rafaelson e Neilton.

No CT da Serrinha, casa do Goiás, o Vitória fez um aquecimento, de trabalho técnico. Depois do trabalho, os jogadores participaram de um recreativo como encerramento das atividades nesta sexta-feira (7).