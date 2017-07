Jogo Vitória x Vasco AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Vitória x Vasco ao vivo no Brasilerão, valendo pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No Barradão, o Vitória, 17º colocado com 12 pontos, recebe o Vasco, 10º colocado com 16 pontos. As duas equipes buscam se afastar do Z-4, especialmente o Rubro-Negro que ocupa uma posição na zona do rebaixamento.

Na última rodada, o Leão baiano ganhou do Atlético-GO em Goiânia, por 2 a 1. Veja os melhores momentos:

Já o Cruz-maltino perdeu o clássico para o principal rival, Flamengo, em São Januário por 1 a 0, em partida marcada por cenas de vandalismo e selvageria após o apito final. Veja os melhores momentos:

No próximo domingo (16), o Vitória enfrentará o Palmeiras na Arena Palmeiras às 11h. Já o Vasco receberá o Santos em São Januário às 16h.

Desde o fim de semana, o vascaíno vive um inferno astral. Além de perder para o maior rival em casa, a selvageria de marginais travestidos de torcedores fez com que o Vasco perdesse São Januário interditado até o julgamento, onde pode perder por mais 25 jogos. E nessa terça-feira (12), o Cruz-maltino acertou a venda do volante Douglas, um dos principais jogadores do time. O jovem de 19 anos será adquirido pelo Manchester City-ING, mas deverá ir para o Girona-ESP, recém promovido para a primeira divisão. A transação poderá render 16 milhões de euros ao clube carioca.

Fico! André Lima, atacante do Vitória, recebeu propostas para sair do Rubro-Negro e, apesar de se mostrar feliz pelo reconhecimento, deseja permanecer no Leão baiano: "Eu também acabei de mostrar para o Roque [Mendes, assessor do Vitória] essa notícia. Vamos levar para o lado positivo. É bom sempre ser lembrado. Eu sou atacante, faço gols. Hoje, você abre a internet, o jornal, e vê uns quatro, cinco clubes precisando de centroavante. Graças a Deus, o meu trabalho está sendo reconhecido. Não foi só a Ponte, como também aconteceu com Botafogo, outros clubes. Porém, tenho contrato com o Vitória até o final do ano. Propostas oficiais houve, já ocorreu. Até onde eu sei, o Vitória não me negociou, não quer me negociar. E assim eu sigo pensando somente no Vitória, para poder dar o meu máximo no clube. Se o Vitória vai me negociar ou não já não posso responder".

Território conhecido! Para Milton Mendes, treinador do Vasco, mesmo com portões fechados, jogar em São Januário seria muito importante para a equipe, pois os jogadores já estão acostumados: "A pergunta não é fácil. Desde que acabou o jogo, estou pensando nisso. Dentro da nossa casa, sem torcedor, ainda é nossa casa. Conhecemos. Vamos jogar em Brasília? Volta Redonda? Cariacica? Temos viagens, logística muito difícil, além das viagens que temos fora de casa. Há um desgaste muito grande. É uma decisão muito difícil. Com certeza o ideal era jogarmos em São Januário com nosso torcedor".