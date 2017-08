Jogo Vitória x Ponte Preta ao vivo online pelo Brasileirão 2017

Boa noite torcedor ligado na VAVEL.com! Acompanhe agora o tempo real de Fluminense x Botafogo ao vivo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rolará às 21h no Barradão e você acompanha todos os detalhes aqui!

A última partida envolvendo essas duas equipes terminou com a vitória da Ponte Preta por dois gols a zero no duelo realizado no Moisés Lucarelli. Na ocasião, Rhayner e Wendel marcaram os gols da vitória que você confere abaixo.

VITÓRIA

ÚLTIMA PARTIDA

Na última rodada do Brasileirão o pressionado Vitória visitou o Cruzeiro e surpreendeu o time mineiro, segurando o empate sem gols em pleno Mineirão. O destaque do jogo foi o goleiro Fernando Miguel que fez uma partida impecável.

AUSÊNCIAS

Para a partida o leão não contará com William Farias, Fred e Kieza que seguem se recuperando. Outro desfalque é o meia Cleiton Xavier, lesionado na partida contra o Cruzeiro.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Fernando Miguel; Caique Sá, Kanu, Wallace Reis; Geferson; Ramon, Uillian Correia, Carlos Eduardo, Yago; David e Tréllez

FIQUE DE OLHO

Apesar do futebol apresentado não corresponder ao que já foi um dia, Carlos Eduardo é um jogador diferenciado e pode surpreender a Ponte Preta se em um dia inspirado.

PONTE PRETA

ÚLTIMA PARTIDA

Oficialmente, não houve 17ª rodada para a Ponte já que sua partida contra o Fluminense foi adiada devido a morte do filho de Abel Braga. No entanto, a última partida oficial da macaca pelo Brasileirão terminou com uma boa vitória por dois gols a zero frente ao Atlético Paranaense na Arena da Baixada.

AUSÊNCIAS

Para a partida, a Ponte não contará com peças importantes de seu esquema como Fernando Bob, Yago e João Victor, todos estão recuperando-se no departamento médico da equipe paulista.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO:

Aranha, Jeferson, Marllon, Rodrigo e Danilo Barcelos; Naldo, Elton, Jádson e Léo Artur; Lucca e Emerson Sheik.

FIQUE DE OLHO

Na briga pela artilharia com Jô e Henrique Dourado, Lucca é o principal nome da macaca em 2017 e é a principal ameaça ao time do Vitória.