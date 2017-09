Com sequência positiva, Vitória se reapresenta para enfrentar São Paulo

Foto: Divulgação/Vitória

Após empatar contra o Fluminense dentro de casa, o Vitória a iniciou a sua semana de preparação para o grande jogo decisivo contra o São Paulo neste domingo (17). Nesta terça-feira (12), os jogadores se reapresentaram para os treinos, sem a presença de Juninho e Santiago Tréllez, o atacante colombiano sofreu uma lesão no pé no jogo contra o Fluminense, após dividida com o zagueiro Henrique, não há previsão para o retorno. A notícia positiva foi a presença do capitão Willian Farias no treino, que após lesão no joelho direto, começou o seu trabalho de transição para o campo, no entanto a sua presença no jogo de domingo ainda é incerta.

No jogo contra o Fluminense, o Vitória se safou por pouco da derrota, mesmo o tricolor jogando com um a menos após expulsão de Robinho, o Vitória sofreu muita pressão e tomou gols devido à falha defensivas. No entanto, Kanu salvou o time da derrota no último minuto de jogo, é necessário destacar que o zagueiro está ficando cada vez mais popular, principalmente na internet, devido aos seus gols e bom humor que tem agradado até torcedores de outros clubes, e gerado diversos memes na internet. Durante entrevista coletiva, o zagueiro comentou que isso é fruto de muito trabalho de finalização durante os treinos, e que também é artilheiro durante o rachão.

Foto: Divulgação|EC Vitória

Além da boa fase de Kanu, o Vitória poderá contar com dois 'reforços' para o jogo contra o São Paulo. Após cumprirem suspensão contra o Fluminense, o zagueiro Ramon e o meia-atacante Yago estão liberados para o próximo jogo. Os jogadores que jogaram contra o Fluminense, excetto Tréllez, todos treinaram, alguns titulares entraram no decorrer da partida no treino como Júnior, Kieza, David e Thallyson.

O Vitória é o 17º colocado na tabela, e enfrenta o São Paulo às 16h neste domingo no Estádio Barradão, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.