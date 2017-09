Após vitória fora de casa contra o Galo, Mancini celebra: “O dia que vencemos temos que sorrir"

Foto: Divulgação/Vitória

Após o Vitória vencer o Atlético Mineiro por 3 a 1 dentro do Estádio Independência neste domingo (24), o técnico Vagner Mancini se expressou sobre o resultado que tirou o clube da zona de rebaixamento.

“O dia que vencemos temos que sorrir. O dia que perdemos, pela pressão, saímos chateados. É normal. Hoje estou feliz. O Vitória foi combativo, competente, soube ganhar, jogou bem no segundo tempo. Fez o que tínhamos determinado, a bola sendo roubada no meio-campo e saindo para as laterais do campo. Assim chegamos aos três gols”

Além disso, o técnico que foi muito elogiado pela tática utilizada contra o Atlético, disse também que durante a semana trabalhou a possibilidade de sair na frente no placar e precisar segurar o resultado.

"Lógico que sempre que sai na frente muda o panorama da partida. O Atlético Mineiro exerce muita pressão aqui para o estádio jogar a favor. Fazer gol no início do jogo tem que contar com uma série de fatores a favor, não é só querer. Lógico que quando se prepara ao longo da semana, arma estratégias para todos os sentidos. Importante os atletas saberem fazer a leitura do jogo. Isso pode ser determinante na partida.", salientou Vágner.

Um fator curioso é que, apesar de não estar na zona do rebaixamento, o Vitória é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, com apenas duas vitórias em treze partidas. Mancini comentou esse fato. "Isso se deve ao encaixe de um time que tem peças com características para jogar esperando o adversário. Dentro de casa temos dificuldade, temos que propor. A equipe não está acostumada. Talvez tenhamos que mudar a postura”

O Vitória é o décimo sexto colocado, o próximo compromisso do clube é no domingo (1), contra o Botafogo, no Engenhão.