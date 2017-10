Jogo Vitória x Sport AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

HISTÓRICO DOS CONFRONTOS No Brasileiro Unificado foram 22 partidas disputadas pelas equipes. O Leão pernambucano e baiano empatam no número de vitórias: oito para cada uma, sendo seis empates.

Time provável do Sport para o confronto é: Magrão; Raul Prata, Henríquez, Durval e Mena; Anselmo, Patrick, Wesley e Diego Souza; Osvaldo e André.​

Outro que volta de suspensão, mas por cartão vermelho, é o meia Diego Souza. Com isso,Rogério vai para o banco de reservas. Por opção técnica, o zagueiro Durval será titular no lugar de Ronaldo Alves, formando dupla de área com Henríquez. No meio campo, Rithely está suspenso por excesso de cartão amarelo.

Volante Patrick volta ao time volta ao time após cumprir suspensão. Porém, tem chance ser deslocado para a lateral-esquerda, dependendo do condicionamento físico apresentado pelo titular da posição, o chileno Mena, cedido para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo 2018.

O Leão da Ilha não vence no Campeonato Brasileiro desde 30 de julho, quando também foi a Salvador e bateu o Bahia, na Fonte Nova, por 3 a 1. Desde então, foram nove partidas com três empates e seis derrotas. A mais recente delas diante do São Paulo, por 1 a 0, no Morumbi, na rodada passada.

Ao contrário do Vitória, Sport teve um desempenho superior no primeiro turno, quando chegou a ficar no G-4, mas perdeu fôlego ainda nas rodadas finais da metade inicial do Brasileirão e segue em baixa.

Provável time do Vitória para o clássico nordestino é: Caíque; Caíque Sá, Wallace, Ramon e Juninho; Uillian Correia, Fillipe Soutto, Yago e Neilton; David e Tréllez.

Para o duelo, Mancini poderá contar com o retorno de seus dois laterais considerados titulares. Recuperado de contusão, Juninho deve ser escalado na esquerda. Na direita, também após ser liberado pelo departamento médico, Caíque Sá recupera sua vaga.

O fator casa não empolga muito o rubro-negro baiano. Vitória é o pior mandante do Brasileirão 2017. Dos 39 pontos que disputou nessa condição, ganhou apenas nove (duas vitórias, três empates e oito derrotas). Fez 13 gols e levou 21, sendo a pior defesa caseira do torneio.

Vindo de um triunfo, de virada, por 3 a 2, sobre o Botafogo na rodada anterior, os baianos chegaram aos 32 pontos, na 10º posição na tabela. Entretanto, a distância para o Z-4, ainda é curta. Apenas dois pontos separam o Vitória do Sport, que com 30 pontos abre a zona de rebaixamento.

A equipe baiana é dona de uma das melhores campanhas no segundo turno do Brasileirão. A boa fase permitiu ao time comandado pelo técnico Vagner Mancini deixar a região da degola depois de passar uma parte do primeiro turno da competição na desconfortável situação.