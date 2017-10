Zagueiro Wallace lamenta novo revés do Vitória em casa: "Temos que jogar como visitante"

Foto: Divulgação/EC Vitória.

Após a sequência positiva com dois triunfos longe dos seus domínios, o Vitória retornou ao Barradão na tarde desta quinta-feira (12) e saiu mais uma vez derrotado, pelo placar de 2 a 1 diante da equipe do Sport. O duelo marcava um confronto direto na briga da parte de baixo da tabela, e com este resultado, o rubro-negro baiano caiu para a 12ª colocação da Série A do Brasileiro, possuindo agora apenas um ponto de diferença para o São Paulo, primeira equipe da zona de rebaixamento.

Após a partida, o zagueiro e capitão da equipe rubro-negra Wallace comentou a atuação rubro-negra, e a situação incômoda de não conseguir pontuar no Barradão.

"Não tem explicação. A gente não tem conseguido jogar o que tem feito fora. A ansiedade tem dominado nossa equipe, que acaba tomando decisões erradas. A gente foi muito mal no jogo. Primeiro tempo, o Sport dominou, depois a gente acertou, mas não teve paciência. No segundo tempo, tentamos marcar mais em cima, acabou se expondo e levando o primeiro gol. Precisamos solucionar esse problema o quanto antes" , lamentou.

O zagueiro e os demais jogadores se reapresentam já nesta sexta-feira (13) para os treinamentos visando o próximo confronto, contra o Santos na segunda-feira (16), a ser realizado no estádio do Pacaembu às 20h.