Ribamar brilha e Atlético-PR vence Vitória no Barradão

ÁRBITRO: Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO) Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Christhian Passos Sorence (GO)

Jogando em casa e buscando o resultado, o Vitória recebeu o Atlético-PR no Barradão e acabou conhecendo mais uma derrota. O placar apontou 3 a 2 para o time do Paraná, que marcou com Ribamar (2) e Douglas Coutinho; Neílton e Tréllez descontaram para os donos da casa.

Com a vitória, o Atlético-PR chegou aos 38 pontos e assumiu a 9ª posição, já o Vitória ficou com 33 pontos e é o 16º colocado na classificação, com um ponto a mais que a Ponte Preta.

O time baiano é o pior mandante da competição, foram apenas 9 pontos conquistados em 15 jogos em terras baianas – a última vitória foi diante da Ponte Preta, no dia 2 de agosto, quando venceu por 3 a 1.

Ribamar aparece e Neílton empata

O jogo começou com um bom ritmo e o primeiro gol não demorou a sair. Com dois minutos, Ribamar fez excelente jogada individual e viu o goleiro Caíque fazer excelente defesa e mandar para escanteio. Na cobrança, o camisa 9 subiu mais que a zaga e fez 1 a 0 para os visitantes.

Em desvantagem no placar, o Vitória partiu para o ataque, explorando principalmente o lado direito com Caíque Sá. E essa pressão deu resultado aos 23 minutos, quando o lateral direito recebeu em posição irregular e cruzou para Juninho, o lateral esquerdo foi derrubado dentro da área. Na cobrança, Neílton bateu bem, sem chances para Weverton e deixou tudo igual no Barradão, 1 a 1.

Com o empate, os dois times foram para o ataque e começaram a ver um duelo de ótimas defesas dos dois lados. Weverton fez ótimas defesas em lances de Wallace e Caíque Sá, já Caíque brilhou em chutes de Jonathan e Douglas Coutinho.

Tréllez vira, mas Ribamar garante vitória do Furacão

O segundo tempo começou com o mesmo ritmo do primeiro, mas dessa vez foi a vez do rubro-negro baiano marcar aos quatro minutos. David fez ótima jogada e rolou para o colombiano Tréllez virar o jogo para o Vitória, fazendo 2 a 1.

Apesar da vantagem, o Vitória continuou pressionando para garantir a vitória e perdeu ótima chance com Neílton. Querendo fugir do Z-4, o técnico Fabiano Soares mexeu no time e viu suas mudanças surtirem efeito aos 20 minutos, quando Lucho recebeu ótimo lançamento e só escorou para Douglas Coutinho fazer 2 a 2.

Buscando os três pontos, André Lima entrou e por pouco não brilhou, o atacante quase marcou de cabeça na primeira oportunidade no jogo.

Na base do abafa, o Furacão foi para o ataque e conseguiu o terceiro gol aos 33 minutos, depois que Guilherme cruzou e encontrou Ribamar dentro da área, o atacante de cabeça deslocou o goleiro e fez 3 a 2 para o time paranaense.

Pressionado, o Vitória buscava o gol, mas quem quase marcou foi o Atlético-PR, novamente com Ribamar, que parou em excelente defesa do goleiro Caíque. Nos últimos minutos, o Vitória foi para o ataque em busca do empate, na primeira oportunidade André Lima reclamou um pênalti cometido por Thiago Heleno e depois Juninho bateu forte, mas não conseguiu igualar o placar.