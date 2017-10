Tréllez perde pênalti, Vitória  e Atlético-GO empatam e seguem na zona da degola

Jogando em casa, o Vitória recebeu o lanterna Atlético-GO buscando sair da zona de rebaixamento. Apesar do apoio de mais de 13 mil torcedores, a “maldição do Barradão” se manteve. O time bem que tentou e teve inúmeras chances, mas parou no goleiro Marcos, o destaque do time goiano que garantiu o empate em 1 a 1, com gol de Luiz Fernando para o Atlético-GO e José Welison para o rubro negro baiano.

Com o empate, os dois times continuam na zona de rebaixamento, o Vitória é 18º com 34 pontos, já o Atlético-GO continua na lanterna com 27 pontos.

Dragão sai na frente e joga pressão para o Leão

Com o apoio de mais de 13 mil torcedores, que aproveitaram a promoção dos ingressos para ajudar o time. O Vitória bem que tentou impor seu ritmo, mas não teve muito tempo para isso.

Aos 10 minutos, Walter fez ótima jogada e passou para Luiz Fernando, que de primeira, não deu chances para Caíque, fazendo 1 a 0 para os visitantes e jogando mais pressão em cima do time de Mancini.

Em desvantagem no placar, o Vitória saiu para o ataque e teve a primeira boa chance aos 26 minutos, depois de belo chute de Uillian Correa, que parou na excelente defesa do goleiro Marcos. Um minuto depois, foi a vez de Wallace depois da cobrança de escanteio, desviar de cabeça e ver o goleiro goiano fazer mais uma boa defesa.

O time da casa bem que tentava tirar o zero do placar, mas parava em Marcos, que aos 31 minutos fez ótima defesa depois de chute de Ramon.

Apostando em contra-ataques para matar o jogo, o Atlético-GO teve duas boas chances antes do intervalo. A primeira com Luiz Fernando que recebeu passe aos 36 minutos e por pouco não fez seu segundo gol no jogo. Na sequência, Andrigo cruzou para Walter que se complicou com a bola e perdeu uma chance clara de fazer 2 a 0.

José Welison marca e Tréllez perde a chance de garantir a vitória

Na segunda etapa, o Vitória voltou pressionando, mas esbarrava na forte marcação da zaga goianiense. Enquanto isso, os visitantes buscavam um espaço para tentar matar o jogo no contra-ataque.

A primeira boa chance no segundo tempo saiu aos 19 minutos, quando Uillian Correia arriscou e a bola passou tirando tinta da trave do goleiro Marcos.

Um minuto depois, enfim, o gol saiu. José Welison arriscou de perna esquerda, a bola desviou e matou o goleiro Marcos, fazendo 1 a 1 no Barradão e dando esperança à torcida rubro-negra. Depois do gol, o Atlético-GO resolveu sair mais para o jogo e teve uma ótima chance aos 24 minutos, Paulinho bateu de longe e viu a bola explodir no travessão, assustando o goleiro Caíque.

Um minuto depois, Kieza disputou a bola com Breno Lopes e caiu na área, o árbitro marcou pênalti para o time da casa. Na cobrança, Santiago Tréllez parou no goleiro Marcos, que fez ótima defesa e evitou a virada do Leão.

Com os minutos passando, os times diminuíram o ritmo e já não tinham o mesmo fôlego do começo da partida. Antes do apito final, Wallace ainda tentou aos 40 minutos, mas viu o goleiro Marcos fazer mais uma excelente defesa.