Zé Welison cobra atitude para Vitória escapar do rebaixamento: "É o que precisamos"

O Vitória manteve o péssimo retrospecto como mandante no último fim de semana ao empatar com o Atlético-GO, último colocado, em 1 a 1. Com o resultado, o time somou apenas dez pontos diante de sua torcida. Pior, o time despencou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A 2017. Por isso, para evitar o retorno à Série B, continua necessária a conquista de pontos fora de casa. Diante desse cenário, o elenco se reapresentou na tarde desta terça-feira (31) para buscar a reabilitação.

Antes das atividades, o técnico Vágner Mancini conversou com o grupo. Em seguida, foi realizado um aquecimento pelo preparador físico. Em seguida, os jogadores que entraram em campo no último fim de semana foram poupados e três equipes com seis atletas cada foram montadas pelo treinador. Não participaram de nenhuma das atividades o goleiro Fernando Miguel, que deu voltas no campo do Centro de Treinamento, o também goleiro Wallace, que volta de lesão muscular. Além disso, o lateral-esquerdo Thallyson apenas correu no gramado após se recuperar de cirurgia na face, enquanto o lateral-direito Caíque Sá segue em tratamento de um trauma no tornozelo para poder jogar.

Quem concedeu entrevista coletiva foi o volante Zé Welison. O jogador voltou aos gramados seis meses após sofrer ruptura dos ligamentos do joelho e foi elogiado pelo comandante rubro-negro. Indagado sobre a fase ruim do Leão da Barra, que não vence há cinco partidas, Zé Welison afirmou que o time precisa colocar em prática durante os jogos o que se fala no dia a dia do clube, além de ter a pretensão de conquistar três vitórias nas últimas sete rodadas da competição nacional.

“Não tem mais o que pensar. Tem que buscar o resultado. Estamos falando demais, e toda hora batendo na mesma tecla. Precisamos da vitória, é o que importa. A gente sabe que precisa dos resultados, principalmente em casa. Precisamos ganhar do Vasco, que é muito importante. A gente está calculando ganhar mais três jogos para ver o que vai dar, dependendo também dos adversários. Temos que focar nessa meta que estamos planejando”, afirmou.

Com 34 pontos somados até aqui, o Vitória ocupa a penúltima colocação no Campeonato Brasileiro, a apenas um do Coritiba, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Para sair da má fase e pensar em deixar a degola, a equipe baiana vai enfrentar o Vasco da Gama no próximo domingo (5). O jogo está programado para acontecer às 19 horas (18 horas em Salvador), no Maracanã.