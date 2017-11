Com treino fechado, Mancini continua preparação para partida contra o Vasco

Foto: Mauricia Da Matta/EC Vitória

Após o treino fechado para a imprensa na manhã desta quinta-feira (2) na Toca do Leão, o técnico Vagner Mancini concedeu entrevista coletiva e falou sobre as mudanças na equipe por conta dos desfalques para a partida contra o Vasco Da Gama no próximo domingo, e a sequência difícil na luta contra o rebaixamento que a equipe terá pela frente, com viagens distantes de Salvador.

"A gente se depara com um momento difícil, não só pelos adversários, e pela maioria de jogos fora, o que não sei se é dificuldade ou facilidade em se tratando de Vitória. Mas são cidades longe de Salvador, então depende de uma logística, e já fizemos duas reuniões para saber o que é melhor, de voo, de estadia, de recuperação. Sabemos que esses jogos podem ser decisivos, então estamos encarando da melhor maneira possível, e eu tenho convicção de que a gente planejou bem", comentou.

Mesmo com o retrospecto positivo fora de casa, o treinador manteve a cautela, e comentou que o momento atual da competição dificulta ainda mais as partidas longe dos seus domínios.

"Ganhar fora nessa fase é sempre mais difícil, porque os times estão mais arrumados do que estavam, embora também estejam desgastados, então há uma tendência de que todos estejam brigando por alguma coisa, por isso a pressão é maior. Mas há necessidade, e nós sabemos que o Vitória tem que se resolver no campeonato nessas cinco partidas. Nós não gostaríamos de maneira alguma de depender de Ponte Preta e Flamengo", pontuou.

O treinador contará com os retornos de Fernando Miguel e Kanu para o setor defensivo da equipe e falou especialmente de José Welison, que retornou após seis meses parados, marcou gol e com a suspensão de Uillian Correia, deve ser o titular contra o Vasco. Para Mancini, os demais atletas do elenco devem tê-lo como inspiração neste momento da equipe.

"A dificuldade que o Zé teve duas vezes no joelho, duas cirurgias, e eu acompanhei as duas. É um atleta muito identificado, e deu para perceber isso na hora que ele entrou em campo, a manifestação do torcedor, então tudo isso tem que jogar a favor do Vitória. Não só o fato de ele ter feito gol, mas usar o seu exemplo. E ter atletas que sabem o peso de cair para a Série B. Esses atletas que estão aqui sabem bem o que é jogar a Série B e jogar a Série A, então é importante usar esses atletas", afirmou o treinador.

A partida contra o Vasco da Gama está programada para o próximo domingo (5). A ser realizado às 19h (18h em Salvador), no Maracanã.