Mancini faz treino fechado e finaliza preparação do Vitória para duelo contra Palmeiras

Mancini faz treino tático antes da partida contra o Palmeiras. (Foto: Maurícia da Matta/EC Vitória)

A preparação final do Vitória para a partida contra o Palmeiras nesta quarta-feira (8), no Barradão, foi fechada para a imprensa. O time rubro-negro busca um resultado importante contra a equipe paulista para acabar com uma sequência negativa de 3 meses sem ganhar em seus domínios. O técnico Vagner Mancini conta com a volta do volante Uillian Correia após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, que falou em entrevista coletiva sobre o comportamento da equipe nas partidas em casa.

"A gente tem que lutar contra a ansiedade, e a torcida está do nosso lado, nos apoiando. Quando a bola não entra nos 10, 20 minutos, a gente acaba se afobando. Essa ansiedade não pode existir mais. Vamos fazer que o Barradão seja desconfortável para os adversários"

Além da volta do meio-campista, o lateral-direito Caique Sá está de volta à equipe após ficar fora do empate contra o Vasco. O zagueiro Fred e o meia Cleiton Xavier ficaram de fora da lista de relacionados para a partida.

Ocupando a 17ª posição com 35 pontos, o Vitória é o primeiro time da zona de rebaixamento. A diretoria rubro-negra promove descontos e ingressos chegam até R$ 7,50 para a partida contra o Palmeiras às 20h45 (horário de Salvador) no Barradão. Abaixo, confira a lista de relacionados.

Goleiros - Caíque e Fernando Miguel;

Laterais - Caíque Sá, Geferson, Juninho e Patric;

Zagueiros - Alan Costa, Bruno, Kanu, Ramon e Wallace;

Volantes - Fillipe Soutto, Renê, Uillian Correia, Yago e José Welison;

Meias - Carlos Eduardo, Danilinho, Jhemerson;

Atacantes - André Lima, David, Rafaelson, Tréllez