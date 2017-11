Vitória abre o placar, mas leva empate do Cruzeiro e segue perto da zona de rebaixamento

INCIDENCIAS: Partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Estádio Barradão, em Salvador/BA.

Um jogo movimentado e bastante equilibrado. Essa foi a máxima de Vitória e Cruzeiro, que empataram em 1 a 1, neste domingo (19), no Barradão, em Salvador. Com gols de David e Alisson, o confronto foi válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão da Boa Terra permanece na luta contra o rebaixamento. Os baianos somam 40 pontos, no 16º lugar na tabela de classificação da Série A. Já a Raposa confirma a quinta colocação, com 56. No próximo fim de semana, o Vitória enfrenta a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, na briga direta pela permanência na primeira divisão. O jogo será realizado no domingo (26), às 17h. Na mesma data e no mesmo horário, o Cruzeiro encara o Vasco, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Tarde inspirada de David

O atacante David, de 22 anos, foi o destaque do duelo entre baianos e mineiros. O garoto criou as melhores chances do jogo para o Vitória e uma delas parou nas redes do goleiro Fábio. Aos 19 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, cometido por Bryan, minutos antes, os rubro-negros saíram na frente.

David chegou ao seu sexto gol no Brasileirão em 2017. As boas aparições do jovem vêm rendendo interesses de diversas equipes do Brasil. A principal delas é o Palmeiras. O time paulista quer contar com o atleta em seu plantel em 2018. No entanto, a diretoria do Vitória nega qualquer transferência de um de seus melhores jogadores.

Reação de Bryan

Apesar do erro infantil que resultou em um gol do adversário, o lateral Bryan se redimiu ao decorrer do confronto. O jogador se entendeu muito bem com o atacante Alisson. Dali, do lado esquerdo, as melhores oportunidades foram surgindo para os celestes. Tanto que, aos 30 minutos do segundo tempo, após três bolas acertadas na trave, o Cruzeiro conseguiu empatar o jogo.

Bryan é o substituto de Diogo Barbosa, negociado com o Palmeiras no decorrer da última semana. O atleta tem os confrontos restantes desta temporada, para confirmar a sua presença no time estrelado do próximo ano. Já Alisson, que volta e meia é especulado no futebol italiano, chegou ao seu segundo gol pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2017.

Polêmicas

O árbitro da partida, Luiz Flávio de Oliveira, teria deixado de dar um pênalti a favor do Cruzeiro no segundo tempo, quando o jogo estava empatado. Elber foi derrubado na área e Luiz apenas marcou falta.

Antes, na etapa inicial, Henrique reclamou de uma bola que teria entrado no gol baiano, após uma bela finalização do volante cruzeirense. Os baianos também reivindicaram uma penalidade, na fase derradeira da partida, quando David foi tocado por trás dentro da área cruzeirense. No entanto, a arbitragem mandou o jogo seguir.