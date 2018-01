Vitória vence o Londrina e segue na Copa São Paulo

Em um jogo bastante equilibrado com gols, pênaltis, e até expulsões para ambos os lados, o Vitória derrotou o Londrina por 2 a 1 no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, e se classificou para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior. Grandes destaques no setor ofensivo Luan e Eron abriram o placar para o rubro-negro baiano, Anderson diminuiu para o tubarão paranaense.

O Leão procurou se impor desde o começo da partida e logo aos oito minutos conseguiu efetivar a primeira chance. Luan foi derrubado na área por Zé Pedro e a arbitragem não titubeou em assinalar a penalidade. O próprio Luan cobrou e abriu o placar para o Vitória, chegando ao seu sexto gol na Copinha.

Na frente do placar, o rubro-negro não deixou de pressionar, porém o Londrina conseguiu equilibrar as ações. Nos últimos minutos do primeiro tempo, o Vitória conseguiu ampliar com Eron. Que após cruzamento de Flávio só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol, ampliando o placar 2 a 0 ao intervalo.

O Londrina voltou do intervalo com três mudanças, e aos 16 minutos, conseguiu marcar. Uelber sofreu pênalti, que Anderson cobrou e diminuiu a vantagem do Vitória. Mas reação do clube paranaense teve seu desfalque aos 24 minutos. Zandona comete uma falta dura em Farinha, levou o segundo cartão amarelo, e acabou sendo expulso. O Vitória também não conseguiu terminar a partida com onze jogadores, aos 29 minutos, foi a vez de Eduardo receber o segundo amarelo e deixar o campo de jogo.

Com o resultado, o Vitória pegará o São Paulo na próxima quarta-feira (17).