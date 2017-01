Brasil estreia com derrota para França no Mundial de Handebol masculino

Na abertura do Campeonato Mundial de Handebol Masculino o Brasil começou muito mal, perdendo para a França. Anfitrião da competição e defendendo o título, os franceses não deram chance vencendo por 31 a 16.

Sentindo a pressão de 15 mil pessoas na AccorHotels Arena, os brasileiros tiveram pouca eficiência no ataque, perdendo várias chances. Logo no primeiro tempo os franceses conseguiram abrir dez gols de vantagem. Utilizando a força máxima, com Karabatic, Narcisse, Abalo e Porte saindo para o intervalo vencendo por 17 a 7. Além disso, contaram com grandes defesas de Thierry Omeyer, de 40 anos.

No segundo tempo, mesmo poupando jogadores, a França conseguiu ampliar a vantagem para 15 gols. Visivelmente sentindo falta de seu armador, Thiagus Petrus, que se contundiu em um torneio preparatório, o Brasil chegou a ter apenas 20% de eficiência nos arremessos, e dependia muito do jovem Zé Guilherme na finalização.

Destaque da partida foi Valetim Porte que marcou seis tentos. Do lado brasileiro, Zé Guilherme com cinco gols e o goleiro Maik que fez grandes defesas e ainda conseguiu marcar um gol.

Agora o Brasil volta a quadra no sábado, às 11h45 (horário de Brasília) para enfrentar a Polônia, outro forte adversário da chave.